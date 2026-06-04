El Ibex 35 retrocede a 18.176 puntos y Wall Street corrige tras récords; valores para un posible rebote

El selectivo español pierde un 0,53% y regresa a la zona baja de su rango, mientras los mercados estadounidenses pullback tras máximos. Análisis de oportunidades en Santander, Azkoyen, Merlin Properties y Acerinox con niveles técnicos de entrada y stop loss, además de otros temas como Inditex y operaciones corporativas.

El Ibex 35 cerró la sesión del miércoles con una caída del 0,53%, situándose en los 18.176,0 puntos. Este descenso devuelve al selectivo español a la parte baja del actual rango de contratación en el que se viene moviendo, planteando la duda sobre si será capaz de reaccionar al alza en las próximas jornadas.

Paralelamente, Wall Street también experimentó correcciones generalizadas, y de manera más contundente de lo habitual, tras varias sesiones consecutivas marcando nuevos máximos históricos. Ese movimiento de toma de beneficios en los mercados estadounidenses influyó en el ánimo de los inversores europeos. A pesar del entorno correctivo, siempre hay valores que lo están haciendo formidablemente bien y varios de ellos son dignos de estar en cartera para aprovechar una posible reacción alcista.

Entre los nombres señalados se encuentran Santander, Azkoyen, Merlin Properties y Acerinox, todos en momentos técnicos importantes y con niveles específicos de entrada y stop loss definidos por los analistas. Para Santander, la entrada se considera si el cierre se hace con los 11 euros, colocando un stop loss inicial en los 10,57 euros en base a cierres.

Azkoyen cerró en 11,950 euros y se está dentro de la posición desde los 10,25 euros, manteniendo el stop loss en los 10,98 euros en base a cierres. En el caso de Merlin Properties, el valor ha marcado un nuevo máximo pero no ha podido mantenerlo en cierre, por lo que se estará atento para entrar si se confirma un cierre por encima de los 15,40 euros, con stop loss en los 14,75 euros en base a cierres.

Por último, Acerinox se entró al cierre en los 16,22 euros tras ver que iba a confirmar un cierre por encima de los 16,10 euros, con un stop loss inicial en los 15,43 euros en base a cierres. En otro orden de cosas, Inditex presenta un escenario de reactivación alcista que tomará cuerpo tras superar los 55,50 euros, un nivel clave a vigilar.

En el ámbito corporativo, Oryon vende una parte de Founderz y la división educativa del grupo Hearst entra en el capital de la escuela de negocios, lo que genera movimientos en el sector. La invitación final es a suscribirse para disfrutar de la experiencia completa, escuchar todos los artículos y acceder a los resúmenes clave de la actualidad, lo que indica que el texto original provenía de un medio de comunicación con contenido premium





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