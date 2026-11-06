El Ibex 35 resiste la caída global y los analistas ajustan stop losses

El Ibex 35 sube un 0,41% a pesar de la volatilidad en Wall Street. Analistas ajustan stops en Inditex, Iberdrola y Enagás para proteger ganancias.

El índice bursátil español Ibex 35 cerró su sesión del jueves con una subida del 0,41%, alcanzando los 19.450,9 puntos. Este desempeño positivo se logra desmarcándose de las severas caídas registradas en los mercados internacionales, especialmente en Wall Street. A pesar del contexto de incertidumbre global, el mercado doméstico mostró cierta resiliencia ante las correcciones generalizadas.

Estrategia de stops en Inditex

La acción de Inditex cerró la jornada en los 60,06 euros. Los analistas han decidido elevar el nivel de stop loss para proteger las ganancias acumuladas. La posición actual se mantiene desde un punto de entrada de 54,34 euros. El ajuste técnico sitúa la nueva línea de defensa en los 58,07 euros. Esta medida reduce el riesgo de pérdida asegurando el beneficio generado por la fortaleza técnica del valor.

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Ajustes en Iberdrola y Puig Brands

Iberdrola cotiza a 22,77 euros, con una entrada inicial a 21 euros. El gestor sube el stop loss hasta los 22,13 euros basándose en los cierres diarios. Esta maniobra protege parte de la ganancia reduciendo la exposición al riesgo. Por su parte, Puig Brands cierra en 20,10 euros. El stop loss se fija en 19,33 euros para asegurar el punto de compra original.

Mantenimiento en Enagás

Enagás mantiene su operativa sin cambios significativos en la estrategia defensiva. La cotización actual es de 17,86 euros tras una compra inicial en 17,68 euros. El analista conserva el stop loss inicial en 17,43 euros. Esta decisión limita las pérdidas potenciales ante una posible ruptura a la baja del precio. El valor se mantiene por encima del punto de entrada, lo que justifica la paciencia operativa.

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Ventaja del Ibex 35 sobre Wall Street

La volatilidad en Wall Street afectó a los mercados globales con caídas generalizadas. Se volatilizaron 2,5 billones de dólares de capitalización en la sesión. El Nasdaq 100 perdió soportes importantes durante la jornada. A pesar de esto, el Ibex 35 logró cerrar en positivo y destacar frente a la debilidad internacional.

Gestión de riesgos para inversores

La volatilidad puede aumentar el riesgo de caídas en valores ligados a índices globales. Los inversores deben revisar su exposición a la renta variable. El uso de stops es fundamental para proteger carteras en entornos inciertos. Los analistas recomiendan vigilancia constante ante correcciones inesperadas.