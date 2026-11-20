El Ibex 35 cae un 5,75% por la decepción con Nvidia y Anthropic, cerrando por debajo de los 19.000 puntos en su peor semana desde marzo.

El Ibex 35 registró su peor desempeño semanal en ocho meses al cerrar la jornada en los 18.868,3 puntos, por debajo de la barrera psicológica de los 19.000 puntos. El selectivo español acumuló una caída del 5,75% en cinco sesiones consecutivas, marcando su primera semana completamente negativa desde el inicio de la primera semana de marzo de 2024, periodo en el que estalló la guerra en Irán.

El impacto de Nvidia y Anthropic en el mercado

La decepción generada por los resultados de Nvidia, pese a sus cifras favorables, fue el detonante principal del vendaval bearish que afectó a las bolsas globales. Los inversores, anticipando un entusiasmo mayor, tomaron posiciones a la baja en el gigante de los semiconductores, lo que provocó una venta masiva de valores tecnológicos en toda Europa y Estados Unidos. Esta corrección se vio amplificada por el debut bursátil de Anthropic, cuya cotización inicial generó expectativas que rápidamente derivaron en toma de beneficios.

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Nvidia ha perdido un 40% de su valor bursátil desde octubre y ha sufrido cinco balances semanales consecutivos en rojo. La compañía también enfrenta un escándalo personal severo que involucra a su fundador y exdirector general, Jensen Huang, quien se vio obligado a dimitir debido a una controversia sobre sus relaciones extramatrimoniales, incluyendo una con una espía china y otras dos con empleadas de la propia empresa de chips.

Paralelamente, Anthropic batió las previsiones del mercado y fijó el precio de sus acciones en 83 dólares para su oferta pública inicial. Sin embargo, esta cifra no logró proporcionar el alivio que el mercado esperaba, confirmando una aversión al riesgo generalizada que impactó directamente en la demanda de activos de mayor volatilidad en el selectivo español.

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Desempeño sectorial y datos macroeconómicos

Dentro del Ibex 35, el comportamiento de los valores fue extremadamente divergente. El sector energético actuó como un refugio defensivo, permitiendo que empresas como Redeia, Enagás e Iberdrola esquivaran las caídas generalizadas. En la última sesión, Redeia lideró las subidas con un aumento del 1,76%, seguida por Enagás con un 0,8% e Iberdrola con un 0,35%, mostrando la resistencia relativa de la electricidad frente al crudo y la industria.

Por el contrario, el sector industrial y las acereras sufrieron las peores pérdidas. ArcelorMittal cerró con una caída del 5,65% y Acerinox perdió un 4,75% de su valor. Otros valores industriales como Rovi y Acciona, junto con su filial Acciona Energía, también registraron descensos significativos, alcanzando pérdidas del 4,54% y 3,5% respectivamente, arrastrando la media del índice hacia abajo.

En el ámbito macroeconómico, los precios del petróleo bajaron drásticamente tras una cumbre celebrada en Shenzhen entre China, Estados Unidos y Rusia. El barril de Brent cayó un 4,7% hasta situarse en los 92 dólares, mientras que el WTI también mostró debilidad. Aunque la reducción de los costos energéticos alivia la presión inflacionaria, este factor no fue suficiente para compensar la aversión al riesgo global y la incertidumbre geopolítica derivada de los anuncios sobre el aumento de la producción petrolera.

Consecuencias para inversores y proyección futura

La ruptura de la cota de los 19.000 puntos tiene implicaciones inmediatas para la cartera de los inversores minoristas e institucionales. Muchas carteras han registrado pérdidas cuantiosas en la semana, lo que históricamente incrementa la volatilidad a corto plazo y puede provocar una venta en cascada si se pierden soportes técnicos clave. La pérdida de confianza en los motores de crecimiento tecnológico podría reducir la entrada de nuevos flujos de capital en el mercado español.

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Los principales índices europeos también terminaron la semana en terreno negativo. El Dax alemán cayó un 2,59%, el Cac francés perdió un 1,74%, el FTSE 100 británico retrocedió un 0,94% y el FTSE Mib italiano descendió un 2,44%. En Wall Street, el Nasdaq cedió un 2,18% y el S&P 500 bajó un 1,21%, mientras que el Dow Jones permaneció prácticamente plano al cierre de las sesiones europeas.

De cara a los próximos días, los analistas advierten que la prolongación de las caídas dependerá de la llegada de datos macroeconómicos sólidos y resultados corporativos positivos que puedan desmentir la narrativa de recesión tecnológica. La incertidumbre geopolítica, a pesar de la cumbre de Shenzhen, sigue presente y las bolsas mantendrán una alta sensibilidad ante cualquier noticia que afecte a la estabilidad de las cadenas de suministro globales o a la demanda de inteligencia artificial.