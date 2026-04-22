El IBEX 35 pierde impulso ante la persistente tensión en Ormuz pese a la tregua de Trump

La bolsa española retrocede a los 18.134 puntos mientras el precio del crudo se estabiliza cerca de los 98 dólares debido a la prolongación del bloqueo comercial en el estrecho de Ormuz.

El mercado bursátil español, representado por el índice IBEX 35 , ha mostrado una jornada marcada por la incertidumbre y la volatilidad, alejándose de las expectativas de calma tras el anuncio de una extensión en el alto el fuego mediado por la administración estadounidense.

A pesar de que la sesión comenzó con un optimismo moderado, con una apertura en positivo que sugería una recuperación técnica, el selectivo terminó cediendo terreno hasta situarse en el entorno de los 18.134 puntos. Este retroceso refleja el escepticismo de los inversores ante una tregua que parece frágil y cuya duración, aunque extendida por dos semanas adicionales, no logra despejar las dudas geopolíticas globales.

La desconfianza del parqué madrileño se contagia de un clima internacional enrarecido por la tensión persistente en el Golfo Pérsico, donde los intereses energéticos y económicos siguen colisionando. La situación en el estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro de la inestabilidad financiera. Esta ruta marítima, crucial para el tránsito del 20 por ciento del suministro mundial de petróleo y gas licuado, permanece bajo una presión crítica debido al bloqueo mantenido por Estados Unidos sobre los puertos iraníes.

El expresidente Donald Trump ha manifestado que la política de máxima presión continuará vigente, argumentando que el régimen iraní se encuentra en una situación de asfixia económica que le obliga a buscar una resolución inmediata. No obstante, las declaraciones cruzadas entre Washington y Teherán, que ha amenazado con represalias contra los países vecinos si se producen ataques desde sus territorios, han encendido las alarmas en los mercados de materias primas.

El barril de crudo Brent se mantiene estable en torno a los 98 dólares, una cifra que refleja el temor a un conflicto prolongado que interrumpa definitivamente el flujo de hidrocarburos hacia Occidente y Asia. Por su parte, organismos internacionales como la UNOPS han alzado la voz de alarma ante las consecuencias humanitarias y económicas que supondría un cierre total o prolongado de esta vía navegable.

Los analistas financieros señalan que la economía iraní está perdiendo aproximadamente 500 millones de dólares diarios, lo que añade una capa adicional de tensión a las negociaciones que aún se mantienen en curso. Mientras el IBEX 35 lucha por encontrar un soporte sólido frente a la presión bajista, los inversores permanecen atentos a cada movimiento diplomático.

La combinación de la inestabilidad en los precios energéticos y el bloqueo comercial está forzando a los grandes capitales a adoptar una postura defensiva, priorizando los activos refugio frente a la renta variable española, que sigue sufriendo las réplicas de una crisis diplomática cuyo desenlace es, a día de hoy, completamente incierto para los mercados financieros europeos





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