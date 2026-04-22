El Ibex 35 inicia la jornada con moderadas ganancias en un entorno marcado por la crisis energética y geopolítica

El mercado español abre con un alza del 0,18% mientras las bolsas europeas muestran un comportamiento similar y el precio del petróleo retrocede ante la persistencia de las tensiones en Oriente Próximo.

El selectivo español Ibex 35 ha iniciado la jornada bursátil de este miércoles con un tono positivo, registrando una leve subida del 0,18% que le permite situarse en los 18.201,98 puntos. A pesar de este arranque optimista, el principal índice de la bolsa española aún mantiene una distancia considerable respecto a sus máximos históricos. Fue el pasado 27 de febrero cuando el selectivo cerró en los 18.

496,6 enteros, mientras que el techo intradía se alcanzó apenas un día después, el 28 de febrero, tocando los 18.573,80 puntos. Este comportamiento refleja una fase de consolidación en la que los inversores miden con cautela cada movimiento ante la incertidumbre geopolítica internacional, buscando señales claras para intentar recuperar los niveles récord observados a principios de año. En el contexto europeo, el sentimiento general de los mercados es de prudencia alcista. Los índices de referencia de las principales potencias del Viejo Continente han comenzado el miércoles con variaciones positivas similares a las de España. El Dax alemán se anota un 0,24%, el Cac 40 francés sube un 0,39%, el FTSE 100 británico avanza un 0,08% y el FTSE Mib italiano se revaloriza un 0,31%. Por su parte, los mercados estadounidenses se preparan para la apertura con expectativas de avances cercanos al 0,6%, mostrando una mayor confianza en el devenir de Wall Street a pesar de la tensión que rodea a las materias primas energéticas. En este sentido, los precios del crudo muestran signos de debilidad: el Brent se deja un 0,78% hasta los 97,71 dólares, mientras que el West Texas Intermediate pierde un 0,99% cotizando a 88,78 dólares por barril. Asimismo, el gas natural TTF en el mercado holandés retrocede ligeramente un 0,2%, estableciéndose en 41,84 euros por megavatio hora. La atención de los inversores se centra, inevitablemente, en la crisis geopolítica en Oriente Próximo. Donald Trump ha anunciado la extensión del alto el fuego temporal con Irán a la espera de que el país presente una propuesta formal de paz; sin embargo, Estados Unidos ha mantenido su postura firme sobre el bloqueo de los puertos iraníes. La situación es tensa, ya que las autoridades de Irán han declarado que, por el momento, no tienen intenciones de retomar las negociaciones, lo que perpetúa la inestabilidad en el estrecho de Ormuz. Expertos de Link Securities advierten que, aunque la tregua indefinida es el escenario menos perjudicial dentro de la crisis actual, el cierre del tráfico marítimo en un punto neurálgico como Ormuz continúa exacerbando la crisis energética mundial. Paralelamente, el mercado de divisas muestra estabilidad con el euro manteniéndose en los 1,175 dólares, mientras que el oro intenta recuperar terreno al situarse cerca de los 4.750 dólares, a la espera de cualquier avance diplomático. En el ecosistema de las criptomonedas, el bitcoin acapara los focos luchando por superar la barrera de los 78.000 dólares, un nivel que no se observa desde el pasado 3 de febrero, lo que demuestra un renovado apetito por el riesgo a pesar de los nubarrones macroeconómicos que se ciernen sobre los mercados financieros globales





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