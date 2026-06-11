El Ibex 35 cierra al alza mientras el BCE inicia la subida de tipos y crecen las tensiones con Irán

El mercado español lidera las subidas europeas en una jornada marcada por la primera decisión restrictiva del Banco Central Europeo en años y la inestabilidad geopolítica en Oriente Próximo.

El índice bursátil español, el Ibex 35 , ha concluido la jornada financiera con un saldo positivo, registrando un incremento del 0,81% para situarse en los 18.290,10 puntos.

Este movimiento ascendente se produce en un contexto de alta volatilidad y expectación, principalmente debido al anuncio oficial del Banco Central Europeo sobre la política monetaria. La institución liderada por Christine Lagarde ha decidido implementar la primera subida de los tipos de interés en un periodo cercano a los tres años, incrementando el precio del dinero en 25 puntos básicos.

Esta medida busca combatir las presiones inflacionarias y estabilizar la economía de la zona euro, convirtiendo al organismo comunitario en el primer gran banco central en ajustar sus tasas como respuesta directa a las repercusiones económicas derivadas del conflicto en Irán. A pesar de la incertidumbre que suele generar el encarecimiento del crédito, los inversores han reaccionado con optimismo, impulsando el índice español hacia niveles cercanos a sus máximos históricos, llegando incluso a rozar los 18.399 puntos en momentos de máxima euforia durante la sesión.

El mercado ha asimilado la noticia con una resiliencia notable, demostrando que la confianza en la recuperación económica prevalece sobre el miedo al aumento de los costes de financiación. Paralelamente al escenario monetario, el panorama geopolítico internacional ha añadido una capa de complejidad a las operaciones bursátiles. Las tensiones entre Estados Unidos e Irán han vuelto a intensificarse, generando una creciente preocupación en los mercados globales.

La amenaza explícita de Teherán de proceder al cierre completo del Estrecho de Ormuz, una arteria vital para el transporte de crudo y energía, ha mantenido a los analistas en estado de alerta máxima. No obstante, sorprendentemente, la cotización del barril de Brent ha mostrado una tendencia a la baja, situándose en torno a los 92 dólares por barril, lo que prolonga una tregua registrada en las últimas jornadas y sugiere que el mercado podría haber descontado parte de estos riesgos.

En cuanto a las divisas, el euro se ha mantenido notablemente estable frente al dólar estadounidense, cotizando apenas un 0,07% a la baja en niveles de 1,1527, reflejando una fase de cautela previa a que se asimilen plenamente los efectos de la decisión del BCE. El interés exigido a la deuda europea de referencia, representado por el bund alemán, se ha mantenido prácticamente sin cambios en el 3,05%, indicando que la subida de tipos no ha provocado un pánico inmediato en la renta fija.

En el ámbito empresarial y de activos alternativos, diversas compañías y sectores han destacado por su desempeño. En el Ibex 35, firmas como ACS, ArcelorMittal, Repsol y CaixaBank han liderado los avances, con la constructora ACS registrando subidas significativas de hasta el 3%.

En el plano europeo, el índice paneuropeo Stoxx 600 ha visto impulsado su valor gracias a la situación de Hugo Boss, la firma de moda alemana que se ha disparado un 7% tras recibir una oferta pública de adquisición por parte del grupo británico Frasers Group. Por otro lado, el sector tecnológico sigue siendo un motor clave, con un gigante tecnológico reportando beneficios netos masivos de casi 17.000 millones de dólares, lo que supone un incremento del 36,5% respecto al ejercicio anterior.

Mientras tanto, en Wall Street, los futuros del Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq muestran una tendencia moderadamente positiva, preparándose para una apertura favorable con avances entre el 0,4% y el 0,6%. Finalmente, el mercado de criptomonedas continúa en una situación crítica, con el Bitcoin tocando mínimos anuales, mientras que el sector financiero aguarda con gran interés la inminente salida a bolsa de SpaceX, un evento que algunos analistas comparan con los movimientos más disruptivos de la renta variable moderna





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