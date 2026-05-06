El Ibex 35 avanza hacia los 18.000 puntos en medio de un entorno geopolítico volátil

El principal índice bursátil español inicia la sesión con ganancias, impulsado por bancos y constructoras, mientras los mercados europeos y las materias primas muestran movimientos mixtos.

El Ibex 35 inicia la jornada con un avance del 1,10%, situándose en los 17.869 puntos, en un intento por alcanzar la barrera psicológica de los 18.000.

Sin embargo, este movimiento dependerá en gran medida de la evolución de los conflictos geopolíticos y de la actuación de Wall Street, que ayer mostró un comportamiento favorable. Entre los valores que lideran las subidas se encuentran Santander, con un incremento del 2,45%, seguido de ACS, que suma un 1,91% y sigue marcando máximos históricos, y BBVA, con un 1,81%.

Por el contrario, Repsol cierra con una caída del 1,94%, mientras que Enagas y Colonial pierden un 0,53% y un 0,31%, respectivamente. En el panorama europeo, los principales índices también registran alzas. El Dax alemán sube un 1,24%, el CAC 40 francés un 1,20% y el EuroStoxx un 1,25%.

En cuanto a las materias primas, el petróleo Brent, referencia en Europa, retrocede y se aleja de los máximos alcanzados desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, cotizando a las 09.00 horas en 108,37 dólares el barril. En el mercado de divisas, el euro recupera terreno frente al dólar, superando el nivel de 1,17 billetes verdes, en un contexto marcado por una posible intervención del Banco de Japón en el yen.

Por su parte, el oro también experimenta un repunte del 1,25%, alcanzando los 4.651 dólares por onza. Finalmente, el bitcoin, la criptodivisa más importante del mundo, mantiene su fortaleza y se consolida por encima de los 81.000 dólares





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ibex 35 Mercados Financieros Petróleo Brent Euro Bitcoin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El petróleo cotiza con volatilidad y el Ibex 35 lidera las caídas en EuropaJornada de volatilidad en el precio del petróleo. Las bolsas europeas cotizan sin rumbo fijo esperando novedades internacionales y el Ibex 35 lidera las caídas

Read more »

Revalorización récord del Ibex 35 y cambios en el mapa bursátil españolEl Ibex 35 ha experimentado su mayor revalorización desde 1993, impulsada por valores como Santander, Iberdrola e Indra, y movimientos corporativos como la reordenación de Naturgy. Se observa un cambio en el dominio de los inversores, con Criteria y el Estado ganando terreno frente a Pontegadea y BlackRock.

Read more »

Ibex 35 cierra mayo con fuertes pérdidas por la tensión geopolítica y los aranceles de TrumpEl Ibex 35 experimentó una caída significativa en su primera sesión de mayo, afectado por los aranceles a los vehículos europeos y la escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz. Se analizan oportunidades de inversión en Sacyr, Azkoyen, Endesa y Elecnor.

Read more »

Ibex 35 se desploma ante la tensión geopolítica y los aranceles de TrumpEl Ibex 35 cierra mayo con fuertes pérdidas, afectado por los aranceles a los vehículos europeos y la escalada de tensiones en el Estrecho de Ormuz. El petróleo Brent supera los 112 dólares y el euro cae frente al dólar.

Read more »

Ibex 35 hoy, la Bolsa en Directo | El Ibex duda para activar el reboteSabadell, Unicaja y CaixaBank lideran las caídas iniciales del Ibex Las acciones de Sabadell y Unicaja, penalizadas por los resultados publicados hoy

Read more »

Ibex 35 hoy, la Bolsa en Directo | El Ibex amplía su escaladaLa fiebre bursátil por la IA alcanza un nuevo apogeo La inteligencia artificial roba protagonismo en los mercados al petróleo. El frenesí inversor vu

Read more »