El Hyundai Ioniq 9 debutó con éxito en el Desierto de los Niños, aventura solidaria que cumple 20 ediciones en Marruecos

El nuevo SUV eléctrico de Hyundai con 620 km de autonomía se estrenó en el Desierto de los Niños, prueba solidaria que recorre el sur de Marruecos. La marca instaló cargadores en hoteles locales y colaboró con la entrega de material escolar. La nadadora Mireia Belmonte y la Fundación Alain Afflelou participaron en la edición número 20.

El Desierto de los Niños, la aventura solidaria que cada año adentra a familias en el sur de Marruecos , ha cumplido 20 ediciones y en esta ocasión contó con la colaboración de Hyundai España.

La marca presentó su nuevo SUV eléctrico Ioniq 9, un vehículo con 620 kilómetros de autonomía que debutó en este exigente entorno. Hasta ahora, nadie había enfrentado el desierto marroquí con un coche eléctrico, por lo que se trató de un verdadero desafío para superar el miedo a viajar con este tipo de automóviles en zonas remotas.

El Ioniq 9, como buque insignia eléctrico de Hyundai, se sometió a pruebas en pistas de tierra, dunas y carreteras de montaña de la Cordillera del Atlas. La tracción total del vehículo resultó clave para sortear las difíciles condiciones del terreno.

Una de las mayores limitaciones era la falta de infraestructura de carga eléctrica en el sur de Marruecos, por lo que Hyundai España instaló cargadores en cuatro hoteles de la cadena Xaluca, todos con corriente trifásica, para garantizar que el Ioniq 9 pudiera completar cada etapa del recorrido. Junto al vehículo eléctrico, Hyundai llevó toda su gama SUV, especialmente el Santa Fe HEV, para apoyar a las asociaciones, escuelas y comunidades locales.

La labor solidaria incluyó la entrega de material escolar, comprado en Marruecos para contribuir a la economía local, y transportado por el camión solidario de Bujarkay. El Desierto de los Niños no solo es una aventura, sino también un banco de pruebas real para vehículos y una oportunidad para ayudar a los pueblos de la zona.

El CEO de Hyundai España, Ramón Satrustegui, destacó la importancia de potenciar esta parte solidaria y agradeció la participación de la nadadora Mireia Belmonte, embajadora de la marca desde 2017. Belmonte, la nadadora española más laureada de la historia, calificó la experiencia como uno de los mejores regalos que ha recibido. A bordo de un Hyundai Santa Fe HEV, recorrió pistas de tierra, dunas, carreteras de montaña e incluso cruzó ríos.

Para ella, supuso salir de su zona de confort y superarse, y ya piensa en repetir en 2027. Otro de los compromisos habituales es el de la Fundación Alain Afflelou, que lleva desde hace 14 ediciones colaborando en la aventura. Este año, seis opticianas españolas y una marroquí se desplazaron con la caravana para atender a la población local, principalmente mujeres, ancianos y niños, a quienes entregaron gafas de sol y gafas graduadas hechas a medida, esenciales en el desierto.

El director comercial de Alain Afflelou en España y Portugal recordó que cada persona atendida tiene una historia que les llevan consigo y anunció novedades para la edición de 2027. En resumen, el Desierto de los Niños celebra 20 años como un proyecto que aúna aventura, solidaridad y pruebas reales de vehículos, con Hyundai España como uno de sus principales colaboradores





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