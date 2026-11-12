El Hormiguero bate récord con Feijóo durante la huelga general en España

El programa de Antena 3 alcanzó el 19% de cuota de pantalla gracias a la exclusividad informativa y la presencia del presidente del PP en un miércoles de máxima audiencia televisiva.

La cadena Antena 3 alcanzó sus máximos niveles de audiencia anuales en el tercer trimestre del año con su emblemático espacio ' El Hormiguero', que capturó un 19% de cuota de pantalla. Este récord histórico se produjo durante el miércoles 11 de noviembre, coincidiendo con la celebración de la huelga general convocada en todo el territorio nacional, un evento que desplazó la atención del público hacia los canales de información continua y entretenimiento.

Dominio de mercado durante la huelga general

La decisión de los trabajadores de sectores clave por participar en la jornada laboral restringida generó un vacío informativo que fue aprovechado estratégicamente por los formatos de entretenimiento. La presencia del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, como invitado principal en 'El Hormiguero', reforzó la narrativa de la noche al ofrecer un espacio de debate político inusual fuera de los noticiarios tradicionales. Los datos reflejan que esta combinación de exclusividad y talento principal elevó la sintonía hasta su segundo mejor registro anual del programa.

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Conflictos laborales en Mediaset España

Los representantes de los trabajadores de CBMedia Grupo Secuoya han denunciado formalmente una vulneración de su derecho fundamental a la huelga durante esa misma fecha. Esta empresa subcontrata la producción de Informativos Telecinco y Noticias Cuatro para el grupo Mediaset y afirma que la situación creada obligó a realizar acciones no contempladas en los contratos habituales. El comunicado oficial señala que la falta de personal disponible se tradujo en lo que consideran una infracción laboral muy grave, al exigir a los empleados asumir cargas de trabajo extras para garantizar la emisión.

Según relata el sindicato, la dificultad para llevar a cabo conexiones en directo y crónicas sobre el terreno durante el miércoles 11 de noviembre fue la causa principal de las tensiones. Fuentes consultadas indican que hubo profesionales que suplieron a sus compañeros redactores trabajando detrás de las cámaras, aunque no se especifican las identidades por razones de confidencialidad. Estos operativos permitieron mantener la línea gráfica de los informativos, pero el equipo de producción sostiene que se sobrepasaron los límites legales del descanso y la negociación colectiva.

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Impacto en la cobertura de disturbios

La situación caótica que vivió Barcelona durante la manifestación también marcó la cobertura informativa de la tarde-noche. Los tumultos y revueltas en la confluencia de Gran Vía con Paseo de Gracia interrumpieron el flujo normal de la programación. En pantalla se apreció cómo los equipos de televisión intentaban reportar desde la zona mientras comercios de la zona, incluida una tienda Apple, reventaban sus persianas debido a los destrozos. Esta intensidad visual captó la atención del público que permanecía en casa.

Un elemento gráfico aparecía en una ventana en la zona inferior derecha de la pantalla durante las imágenes de los disturbios. Según ha podido saber VerTele, también se utilizaron sistemas de transmisión móvil alternativos para no depender de las antenas fijas habituales. Los informativos no ocurrieron en el caso de Barcelona con normalidad, ya que la seguridad impidió a algunos corresponsales desplazarse a los focos de tensión con total libertad.

Siguientes pasos y consecuencias legales

Ante las denuncias vertidas por CBMedia Grupo Secuoya, la empresa ha anunciado que acudirá al organismo público competente para resolver la controversia laboral. Se espera que las autoridades competentes revisen los registros de asistencia y las órdenes de trabajo emitidas durante el miércoles 11 de noviembre. La empresa mantiene que la continuidad de la señal era un servicio público esencial que justificaba ciertas medidas, mientras que el sindicato insiste en la ilegalidad de las condiciones impuestas.

Por otro lado, el éxito de audiencia de 'El Hormiguero' ha dejado una marca imborrable en la estrategia de Antena 3. Los directivos valoran positivamente la capacidad de retener a una audiencia que de otro modo se habría dispersado por otras plataformas. Este dato consolidará la posición del programa como líder indiscutible en sus horarios en el futuro cercano, aprovechando la lealtad del espectador construida en momentos de crisis nacional.

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En el ámbito del entretenimiento paralelo, también se han producido movimientos destacados en otros formatos de la misma cadena. 'Gran Hermano VIP 9' ha anunciado su quinta concursante oficial y confirma a la sexta participante, una política en activo y una veterana superviviente del reality show. Estas apuestas buscan mantener la cuota de mercado frente a la competencia de las otras cadenas nacionales, asegurando que el público siga cambiando de canal hacia sus propias producciones.