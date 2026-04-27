El Hogar Íntimo de Alejandro Sanz Revelado en su Nuevo Documental

Descubre la impresionante casa de Alejandro Sanz en Somosaguas, Madrid, que juega un papel clave en su nuevo documental 'Cuando nadie me ve'. Un oasis de más de 6.500 metros cuadrados que refleja su estilo de vida, su pasión por la música y sus recuerdos más preciados.

La tendencia de músicos que se aventuran en el mundo audiovisual continúa en aumento, con artistas como Joaquín Sabina y Leiva explorando formatos como documentales y series para conectar con su público de una manera más íntima.

Esta estrategia, que ya se observó en proyectos anteriores centrados en las residencias de otros artistas, se replica ahora con Alejandro Sanz y su documental 'Cuando nadie me ve'. La serie, dividida en tres capítulos, utiliza la casa de Sanz en Madrid como un elemento central, no solo como escenario de entrevistas clave, sino casi como un personaje más que refleja su personalidad y trayectoria.

La vivienda, ubicada en la prestigiosa zona de Somosaguas en Pozuelo de Alarcón, se extiende sobre una vasta parcela de más de 6.500 metros cuadrados, transformándose en un verdadero oasis de tranquilidad y creatividad. El diseño exterior se caracteriza por un jardín meticulosamente cuidado, con diferentes niveles, césped impecable, olivos centenarios, palmeras imponentes, un lago sereno habitado por peces, y tanto una piscina interior como exterior para disfrutar en cualquier época del año.

Incluso cuenta con un huerto, un espacio dedicado al cultivo y la conexión con la naturaleza. La casa principal, con una superficie de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, exhibe un estilo arquitectónico moderno y elegante. Su fachada blanca, acentuada por detalles en negro y líneas rectas, se complementa con grandes ventanales que maximizan la luz natural y difuminan los límites entre el interior y el exterior.

El interior de la vivienda refleja una estética minimalista y sofisticada, con espacios amplios y luminosos decorados en tonos claros que transmiten una sensación de calma y amplitud. La elección de muebles y accesorios se realiza con sumo cuidado, buscando piezas que armonicen con el estilo general y aporten un toque de personalidad.

Una de las características más destacadas del interior es una imponente librería de madera blanca, que alberga una extensa colección de libros y se convierte en un punto focal de la sala de estar. Junto a ella, una vitrina de forja negra exhibe con orgullo los numerosos premios y reconocimientos que Sanz ha recibido a lo largo de su carrera, incluyendo varios Latin Grammy y Premios Ondas, símbolos de su éxito y talento.

El piano de cola, presente en la vivienda, no es solo un instrumento musical, sino también un elemento decorativo de gran valor simbólico, que evoca la pasión de Sanz por la música y su dedicación al arte. La casa está repleta de objetos que hacen referencia a su carrera musical, como instrumentos, discos, fotografías y obras de arte, creando un ambiente inspirador y creativo.

Además de los espacios dedicados al ocio y la expresión artística, la vivienda cuenta con un completo gimnasio equipado con sauna, un espacio para el cuidado del cuerpo y la mente. El garaje alberga una joya muy especial: un Seat 600 blanco, un homenaje a su padre y a su infancia, un recuerdo tangible de sus orígenes y de los viajes de verano a Cádiz que despertaron su amor por la música.

El artista mismo recuerda en el documental cómo esos viajes en el Seat 600 fueron fundamentales para su desarrollo musical. Esta residencia no es simplemente una casa, sino un refugio diseñado para disfrutar en compañía de sus hijos, su familia y sus amigos, un lugar donde la música sigue siendo el eje central, pero también el tiempo compartido y la conexión con los seres queridos.

La casa de Alejandro Sanz se presenta como un reflejo de su vida, su carrera y sus valores, un espacio íntimo y personal que invita a la reflexión y a la contemplación





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