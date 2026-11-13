El Hierro saturada: Migrantes son trasladados a la península por vía aérea

El Hierro enfrenta una crisis migratoria con más de 600 llegadas en 24 horas. El traslado de migrantes a la península ibérica busca aliviar la saturación en el centro de El Hierro.

La isla de El Hierro atraviesa una situación crítica de saturación tras recibir a más de 600 personas en las últimas 24 horas, un flujo que obliga a las autoridades a desplegar operaciones de reasignación masiva hacia la península ibérica. Entre los recién llegados se encontraban seis bebés, lo que subraya la tendencia cada vez más frecuente de arribadas de menores de edad y familias completas en botes inflables, una realidad que los servicios de rescate identifican como un patrón creciente en la ruta migratoria del Atlántico sur.

Procedimiento de acogida en El Hierro y asignación de NIE

Ante la imposibilidad de gestionar la capacidad de alojamiento local, el flujo migratorio se canaliza a través del CATE, un Centro de Atención Temporal para extranjeros ubicado en la isla. En este punto, los agentes de Extranjería proceden a asignar un Número de Identidad de Extranjero (NIE) a cada persona registrada, iniciando así un riguroso proceso de verificación de identidades que requiere la cooperación de intérpretes y mecanismos de colaboración internacional con los países de origen de los migrantes para confirmar su verdadera identidad.

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Distinción entre menores y adultos en la gestión temporal

El protocolo establece una separación inmediata para los menores evidentes, quienes son derivados directamente a la comisaría de la policía canaria y trasladados lo antes posible a centros de menores, distanciándolos de los adultos. Por su parte, los adultos permanecen un máximo de 72 horas en las instalaciones del CATE, un periodo de tiempo limitado diseñado para la triage y documentación inicial antes de su desplazamiento definitivo, garantizando que no se exceda el plazo legal de retención temporal en estas instalaciones de tránsito.

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Traslados a la península y gestión por ONGs en la isla

Tras pasar por el centro de El Hierro, los migrantes son derivados a centros de acogida gestionados por ONG, donde pueden iniciar sus trámites administrativos y donde se coordinan los siguientes movimientos. La directora general de CEAR, Mónica López, aclara que el Estado no realiza traslados directos mediante aviones que dejen a las personas simplemente en un hostal sin gestión previa, sino que existen canales estructurados para garantizar que las personas sean atendidas correctamente. Algunos de estos destinos incluyen hoteles en localidades costeras como Lloret de Mar o Torrox, donde los migrantes esperan la resolución de su situación legal, ya sea la concesión de asilo o la orden de expulsión.

Flujos simultáneos y contrastes con Ceuta y Melilla

Mientras en El Hierro continúan llegando embarcaciones, como la que arribó con 197 personas al puerto de La Restinga, se registran movimientos paralelos hacia la península mediante vuelos comerciales y aéreos, incluyendo la llegada de grupos al aeropuerto de Madrid Barajas y salidas desde Tenerife Norte. Este procedimiento ordinario difiere del régimen especial que aplican Ceuta y Melilla, las cuales, al formar parte del Espacio Schengen con estatuto particular, no permiten este tipo de traslados internos de la misma manera que se está ejecutando en las islas Canarias, lo que crea una dinámica de distribución de la carga migratoria distinta entre las diferentes fronteras de España.