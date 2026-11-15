El Hierro registra récord migratorio: más de 8.000 llegadas en noviembre

El Hierro enfrenta la mayor crisis migratoria en 2026 con más de 8.000 llegadas en noviembre. Autoridades buscan soluciones urgentes ante la saturación.

La isla de El Hierro ha batido todos los récords de acogida de inmigrantes durante este sábado 15 de noviembre de 2026, registrando una afluencia sin precedentes que ha superado las cifras de todo el mes de noviembre de 2023. La comunidad autónoma enfrenta una situación crítica de saturación tras recibir a 1.568 personas a bordo de 15 cayucos en un solo día.

Impacto del récord migratorio en la isla

Las cifras acumuladas para el presente mes son altamente preocupantes para las autoridades locales y regionales. A día de hoy, se ha confirmado que más de 8.000 migrantes han llegado exclusivamente a esta isla de 12.000 habitantes. Esta cantidad de llegadas supera significativamente la presión registrada durante el mismo periodo del año anterior, situando a El Hierro en un punto de inflexión logístico y humanitario sin igual en la última década.

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Cruces peligrosos desde África Occidental

La mayoría de estos 1.568 recién llegados han realizado trayectos marítimos que se prolongan entre cuatro y siete días en alta mar. Las embarcaciones parten de los países de Senegal, Gambia y Mauritania, recorriendo cientos de kilómetros a través de una de las rutas migratorias más peligrosas del planeta. En numerosas ocasiones, los migrantes deben esperar horas en los puertos de origen antes de recibir la asistencia necesaria para embarcarse, lo que incrementa el tiempo total de la travesía.

Operaciones de rescate y llegada al puerto

Las operaciones de intervención continúan sin interrupción durante la jornada. A las 14:00 horas, un cayuco escoltado por Salvamento Marítimo llegó al puerto de La Restinga en la isla de El Hierro. Aunque las autoridades aún no han podido proporcionar detalles exactos sobre el número de personas que viajaban en esta embarcación específica, la llegada se produce en medio de una oleada constante de barcas que buscan abrigo.

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Respuesta institucional y declaración de Pradales

Los responsables institucionales han pedido actuación de urgencia para poder dar cobijo a la mayoría de los que llegan. Pradales ha mostrado su firme preocupación ante este repunte migratorio en El Hierro. Cita al Papa León XIV para destacar que la dignidad humana no pierde valor al cruzar una frontera, subrayando la necesidad de una respuesta ética y eficaz. También se menciona la intención de hacer frente a la emergencia migratoria en El Hierro para evitar repetir errores del pasado relacionados con Ceuta.

Consecuencias y servicios afectados en la región

La crisis migratoria tiene efectos directos en la vida cotidiana y los servicios públicos de la región. En el ámbito del servicio ferroviario, un accidente ha dejado suspendida la circulación entre Robledo de Chavela y Zarzalejo. El maquinista, de 33 años, ha sido trasladado al hospital con heridas leves. Esta disrupción en el transporte se suma a la presión sobre los recursos de la isla, donde la infraestructura de alojamiento y asistencia sanitaria está siendo testeada más allá de sus límites operativos establecidos.