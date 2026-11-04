El Hierro recibe 702 migrantes en 24 horas con llegadas simultáneas a Arguineguín

La isla de El Hierro acoge a 702 inmigrantes tras 8 cayucos, mientras Salvamento Marítimo resuelve crisis en Lanzarote con fallecidos y canaliza recursos hacia Tenerife.

La isla de El Hierro ha experimentado una afluencia masiva y simultánea de inmigrantes durante las últimas veinticuatro horas, registrando la llegada de un total de 702 personas. Este record histórico de arribadas se ha producido en un lapso muy corto de tiempo, coincidiendo con la llegada al muelle de La Restinga de hasta ocho embarcaciones diferentes. La intensidad de estas llegadas ha saturado los recursos locales y ha obligado a una coordinación urgente entre las instituciones para gestionar la nueva ola de migración en el archipiélago canario.

Mecanismo de rescate y llegada de cayucos subsaharianos

El cuerpo de Salvamento Marítimo ha sido el actor principal en la gestión de esta crisis, auxiliando a última hora del miércoles a un octavo cayuco que arribó a las costas insulares. En el caso específico de El Hierro, la penúltima de estas embarcaciones llegó pasadas las 16:30 horas de este miércoles, transportando a 53 inmigrantes de origen subsahariano que fueron rescatados a unas 10 millas al sur de la isla. Los individuos transportados provenían de diversos países africanos, incluyendo Senegal, Gambia, Mali, Guinea-Bisáu y Guinea-Conakry, lo que confirma el origen geográfico de la mayoría de estos desplazamientos.

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Paralelamente, la tensión migratoria se ha extendido a otras zonas de las Islas Canarias, evidenciando la naturaleza sistémica del problema. En la isla de Lanzarote, una embarcación con 139 inmigrantes a bordo fue rescatada a unos 150 kilómetros al nordeste de Arrecife, tras una travesía que resultó en un trágico saldo de siete personas fallecidas. De estas víctimas, solo se recuperaron dos cadáveres que permanecían en la embarcación, mientras que los otros cinco habrían sido arrojados al Atlántico en circunstancias que aún están por aclarar, según el testimonio de los supervivientes. Esta cifra se suma a los más de 700 inmigrantes rescatados entre el martes y el miércoles, elevando el total de llegadas interceptadas por encima del millar en un periodo de tiempo muy reducido.

Posiciones de los gobiernos y disputas por recursos

La respuesta institucional ha generado fricciones políticas significativas entre las administraciones locales y el estado central. El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a demandar este miércoles una reunión de coordinación con el presidente del Gobierno de España para abordar el aumento de llegadas de migrantes en cayucos. Clavijo ha calificado de decepcionante la respuesta recibida por parte del Ejecutivo estatal tras enviar una carta solicitando medidas urgentes y el reforzamiento de recursos para hacer frente a la situación.

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En unas declaraciones realizadas a su llegada a Guadalupe, territorio francés en el Caribe, para asistir a la cumbre de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, Fernando Clavijo ha expresado su descontento con la gestión actual. Ha afirmado que la respuesta del presidente del Gobierno se limita a enumerar lo que ya se ha hecho, señalando que en algunos casos se ha actuado poco y mal. Por ello, ha insistido en la necesidad de sentarse con las instituciones, ministerios y quienes coordinan la respuesta para planificar acciones concretas. La ironía de Clavijo se ha centrado en que, a pesar de las acciones del Gobierno de España, el Ejecutivo regional tuvo que demandarlo ante el Tribunal Supremo por la situación que vive en El Hierro.

Impacto logístico y traslado de migrantes a Tenerife

Para aliviar la presión sobre las islas menores, las autoridades han activado protocolos de reubicación inmediata. La Delegación del Gobierno en Canarias fletó durante la mañana de este miércoles un barco de la compañía Fred Olsen para trasladar desde El Hierro hasta recursos de Tenerife a un total de 500 migrantes. Este movimiento masivo de personas busca descentralizar la gestión y garantizar que los recién llegados sean atendidos en instalaciones adecuadas, evitando la saturación de los puertos de llegada como La Restinga o Arguineguín.

La Delegación del Gobierno ha mantenido una comunicación constante con los ayuntamientos de las islas afectadas para coordinar estas operaciones logísticas. Aunque no se ha especificado un número exacto de personas en Arguineguín dentro del bloque de datos principal, se ha confirmado que 75 personas han llegado a dicho muelle. Esta cifra se suma al volumen total de la ola migratoria, que Salvamento Marítimo estima que solo el lunes impactó en Canarias con más de 400 personas si se cuentan las embarcaciones interceptadas en Lanzarote y El Hierro. La incesante llegada de cayucos causa una tensión insostenible en El Hierro y en Lanzarote, donde los últimos meses han registrado llegadas constantes en lanchas neumáticas.

Ante esta situación crítica, el presidente canario ha anunciado que intentará ponerse de nuevo en contacto con Moncloa. El objetivo es fijar una reunión de coordinación entre gobiernos para poner sobre la mesa la situación real que se vive en las islas. La prioridad inmediata es establecer un protocolo de actuación claro que permita gestionar los recursos humanos y materiales necesarios para atender a los cientos de inmigrantes que continúan llegando cada día, asegurando que la respuesta institucional sea coordinada, eficiente y humana frente a esta emergencia humanitaria sin precedentes recientes.