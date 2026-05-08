El hantavirus genera incertidumbre en el sector turístico: cancelaciones y miedos entre los viajeros

El sector turístico enfrenta una nueva amenaza con la aparición del hantavirus, que ha generado cancelaciones y preocupaciones entre los viajeros. Agencias de viajes reportan una disminución en las reservas y consultas sobre la cobertura de seguros en caso de contagio.

El hantavirus amenaza con afectar al sector turístico en un año ya marcado por la incertidumbre. Tras un periodo de paralización debido al conflicto con Irán, la temporada de reservas de vacaciones se veía como una oportunidad para reactivar el sector.

Sin embargo, la aparición del virus ha generado dudas y miedos entre los viajeros. Roberto Orta, de la agencia 'Infinita Viajes', comenta que algunos clientes han cancelado sus viajes, mientras que otros, como los que viajan con el Imserso a Tenerife, lo hacen con preocupación, ya que el barco hace escala en la isla afectada. Isabel Suárez, de 'Azulmarino', señala que algunos clientes han expresado su inquietud por la situación, especialmente aquellos que tienen cruceros programados por el Caribe.

La incertidumbre también se refleja en las consultas a las agencias de viajes, donde los clientes preguntan sobre la cobertura de sus seguros en caso de cancelación o hospitalización por el virus. Roberto Orta aclara que, en estos casos, el seguro no cubre la cancelación a menos que un médico certifique que el viajero no puede viajar por razones médicas.

Mientras tanto, los turistas que ya están en crucero comentan que, aunque el tema se menciona durante las comidas, no parece ser una preocupación generalizada. La pregunta que ahora se plantea es hasta qué punto el hantavirus afectará al sector turístico y cuánto tiempo durará su impacto. La situación sigue evolucionando y las agencias de viajes se preparan para enfrentar los posibles efectos económicos y logísticos que pueda generar esta nueva amenaza





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