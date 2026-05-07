El Hantavirus Andes y la Improbabilidad de una Pandemia Global

El experto Gaspar Domínguez analiza la naturaleza del virus Andes, comparando el brote en el crucero MV Hondius con la experiencia previa en la Patagonia argentina y chilena.

El doctor Gaspar Domínguez, reconocido especialista en salud pública chileno, se ha posicionado como una de las figuras más autorizadas para analizar el comportamiento del hantavirus, especialmente tras el reciente y preocupante brote detectado en el crucero MV Hondius.

El experto posee una trayectoria invaluable coordinando respuestas sanitarias en el Cono Sur, destacando su labor junto a las autoridades argentinas durante la crisis epidemiológica de 2019 en la localidad de Epuyén, ubicada en la vasta región de la Patagonia. Aquel episodio representa el paralelismo más cercano a la situación actual, ya que involucró al virus Andes (ANDV), una variante particular que posee la capacidad de transmitirse directamente entre seres humanos, una característica que lo diferencia drásticamente de otras cepas de hantavirus presentes en el resto del planeta.

En el brote de Epuyén, la infección alcanzó a 34 personas en diversas localidades, resultando en la muerte de 11 de ellas, lo que representó una letalidad del 30 por ciento. La resolución de este caso fue posible gracias a un exhaustivo trabajo de reconstrucción de nexos epidemiológicos y a estudios avanzados de secuenciación genómica, que permitieron rastrear el origen del contagio hasta una celebración familiar donde los asistentes compartieron el mate, una tradición cultural profundamente arraigada en la zona.

Desde una perspectiva técnica, Domínguez enfatiza que la probabilidad de que el virus Andes desencadene una pandemia global es sumamente baja, fundamentando su postura en el concepto epidemiológico del número básico de reproducción, conocido como R0. Este indicador mide el promedio de contagios que un individuo infectado genera en una población susceptible. Para que un patógeno se propague de manera masiva y sostenible, su R0 debe ser superior a uno.

A modo de comparación, el virus del COVID-19 presentó un R0 estimado entre dos y cuatro, mientras que enfermedades altamente contagiosas como el sarampión pueden alcanzar valores entre 15 y 18. En el caso del virus Andes, la evidencia científica sugiere que su R0 se sitúa consistentemente por debajo de la unidad, oscilando generalmente entre 0,3 y 0,7.

Esta aritmética biológica implica que, en condiciones normales, cada caso produce menos de un caso nuevo, lo que condena al virus a generar focos aislados que tienden a extinguirse por sí mismos. Sin embargo, existen escenarios excepcionales donde este equilibrio se rompe, específicamente en espacios confinados donde el contacto físico es intenso y prolongado, como ocurre en las cabinas de un crucero o en reuniones sociales estrechas, donde la densidad de personas puede elevar artificialmente la tasa de transmisión.

La gestión del brote en Epuyén sirvió como un laboratorio real para implementar medidas de control que resultaron eficaces y que, curiosamente, anticiparon las estrategias globales contra el coronavirus. El esfuerzo fue binacional, involucrando una coordinación estrecha entre los Ministerios de Salud de Chile y Argentina. Las acciones se centraron en el confinamiento riguroso de los casos confirmados, el aislamiento preventivo de personas con sintomatología respiratoria y una campaña educativa agresiva dirigida a la comunidad.

Se instó a la población a suspender el uso compartido de la bombilla del mate y a evitar aglomeraciones en espacios cerrados. A pesar de que el virus logró diseminarse inicialmente —llegando incluso a afectar a personal hospitalario en Chile tras el evento original en Argentina—, el rastreo minucioso y la comunicación transparente permitieron frenar la cadena de transmisión.

Este antecedente fue fundamental para la resiliencia sanitaria de la región; cuando la pandemia de COVID-19 golpeó el mundo un año después, los sistemas de urgencia respiratoria y los protocolos de aislamiento en estas zonas ya estaban plenamente operativos y engrasados, permitiendo una respuesta más ágil y coordinada frente a la nueva amenaza global





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