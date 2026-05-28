El hábito de revisar el teléfono al despertar puede ser perjudicial para la salud mental

Los psicólogos advierten de que el hábito de revisar el teléfono al despertar puede provocar agotamiento psicológico, irritabilidad y dificultad para desconectar.

El hábito de revisar el teléfono al despertar puede alterar la forma en la que el cerebro afronta el resto del día. Los psicólogos advierten de que este hábito puede provocar agotamiento psicológico , irritabilidad, dificultad para desconectar y sensación de vivir siempre acelerados.

Las personas que empiezan el día pendientes del móvil también lo terminan igual, revisando mensajes en la cama o respondiendo correos antes de dormir. El especialista insiste en que la cuestión principal es la hiperestimulación mental. El cerebro necesita una transición progresiva para reducir activación y entrar en descanso. Retrasar el uso del teléfono 15 o 20 minutos, moverse un poco o desayunar sin estímulos inmediatos permite que el cerebro haga esa transición de forma más gradual





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