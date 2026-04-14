El Guepardo Asiático en la Cuerda Floja: Entre la Guerra, la Infraestructura y la Extinción

La crítica situación del guepardo asiático en Irán, con una población reducida y amenazada por conflictos bélicos, la expansión de infraestructuras y la falta de recursos para la conservación.

Un animal, conocido por su velocidad y eficiencia, a menudo queda relegado a un segundo plano en el ámbito de la atención mediática y de conservación . El guepardo, a pesar de ser uno de los depredadores más rápidos y espectaculares del planeta, no figura en la lista de los 'cinco grandes' de África, que monopoliza la atención turística y de conservación . Esta etiqueta, asociada a leones, elefantes, búfalos, rinocerontes y leopardos, omite al guepardo, un felino que cautiva por su capacidad de cazar y alcanzar velocidades superiores a los 100 km/h. Esta exclusión, paradójicamente, no disminuye su valor como símbolo del continente africano, pero sí afecta la forma en que se protege y se percibe su situación de vulnerabilidad. La situación se vuelve aún más crítica al examinar la situación de su pariente asiático, que comparte origen y características genéticas, pero enfrenta desafíos aún mayores en un entorno hostil. La brecha entre la popularidad global del guepardo y el peligro real que enfrenta su supervivencia plantea interrogantes que solo se comprenden al analizar lo que sucede fuera de África, especialmente en Irán , donde la población de guepardos asiáticos se encuentra al borde de la extinción .

El guepardo asiático en Irán se enfrenta a una situación dramática, con menos de 30 ejemplares supervivientes en libertad. La reciente guerra en la región ha exacerbado una situación ya precaria para su supervivencia, según informes de Mongabay. Bagher Nezami, director nacional del Conservation of the Asiatic Cheetah Project, confirmó a los medios estatales iraníes que los 27 individuos identificados están “documentados y monitorizados”, lo que permite un seguimiento individualizado de cada animal. Aunque se registró un ligero aumento en la población, superando los 20 ejemplares del año anterior, los recientes conflictos militares han puesto en peligro este progreso. La presión sobre una población tan reducida convierte cualquier alteración en una amenaza inmediata. Nueve días después de que guardas forestales documentaran una hembra con cinco crías en la provincia de Jorasán del Norte, Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados en territorio iraní, desatando un conflicto militar que ha afectado directamente a las áreas donde habitan estos felinos. Conservacionistas locales, citados por Mongabay, advierten que los vehículos en las áreas desérticas pueden ser confundidos con objetivos militares, lo que limita la presencia humana y dificulta la protección de los animales. Sarah Durant, investigadora de la Zoological Society of London, enfatizó la urgente necesidad de proteger a los conservacionistas sobre el terreno. Las sanciones internacionales también han limitado la entrada de equipos y la utilización de tecnologías avanzadas como los collares GPS, que ya se utilizaron en 2007 para estudiar sus movimientos. Estos sistemas son cruciales para comprender cómo se desplazan los guepardos en territorios amplios y dispersos. El uso de collares GPS, sin embargo, se ha visto restringido por motivos técnicos y políticos, a pesar de su potencial para la investigación y la conservación.

Las diferencias entre el guepardo asiático y sus primos africanos ayudan a comprender la gravedad de su situación. El guepardo asiático es más pequeño y posee un pelaje más claro, adaptado a las zonas áridas y montañosas, mientras que los africanos suelen ser de mayor tamaño y tener tonos más oscuros. Ambos alcanzan velocidades similares, en torno a los 100-110 km/h en carreras cortas, gracias a una base física similar. La principal diferencia radica en el entorno y el tamaño de las poblaciones, que son mucho más amplias en África. El área de distribución del guepardo asiático, que se extendía desde la península arábiga hasta la India, ahora se limita a una pequeña parte de Irán. Durante el siglo XX, desapareció de gran parte de su territorio debido a la caza, la pérdida de presas y la degradación del hábitat. Aunque se le otorgó protección legal en 1959 y se establecieron parques nacionales, la Revolución de 1979 y la guerra con Irak interrumpieron estos esfuerzos de conservación, lo que resultó en un período perdido para la especie, sin un seguimiento efectivo ni medidas de conservación.

Las carreteras se han convertido en una de las mayores amenazas para el guepardo asiático. Más de la mitad de las muertes registradas son causadas por atropellos. Las autoridades han instalado vallas y pasos subterráneos para mitigar este problema, pero la expansión de las infraestructuras sigue atravesando las áreas vitales para el movimiento de estos animales. A pesar de algunos indicios de mejora, el número de individuos sigue siendo alarmantemente bajo, lo que requiere esfuerzos de conservación urgentes y coordinados.





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