El grupo parlamentario Sumar presenta una proposición de ley para evitar las reclamaciones de los cobros indebidos en el Ingreso Mínimo Vital

El grupo parlamentario Sumar ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificar la normal estatal y evitar las reclamaciones de los cobros indebidos en el Ingreso Mínimo Vital. La proposición busca responder a una necesidad urgente de reforma en los requisitos de exigibilidad de reintegro de las prestaciones indebidas establecidas en el Real Decreto 8/2015.

El grupo parlamentario Sumar presenta una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para modificar la normal estatal y evitar las reclamaciones de los cobros indebidos en el Ingreso Mínimo Vital .

La proposición busca responder a una necesidad urgente de reforma en los requisitos de exigibilidad de reintegro de las prestaciones indebidas establecidas en el Real Decreto 8/2015. El texto presentado por los diputados Aina Vidal y Lander Martínez fija dos cambios prioritarios.

El primero se basa en modificar el artículo 55 del Real Decreto 8/2015, añadiendo un quinto apartado en el que no tendrán la consideración de exigibles las prestaciones indebidas recibidas por las personas beneficiarias cuando estas se deban a un error imputable a la administración competente. Por otra parte, el apartado dos del artículo 19 de la Ley 19/2021 del Ingreso Mínimo Vital también se cambiaría en lo referido a la exención de las responsabilidades.

Si se demuestra que el error es imputable a la administración competente, se extenderá a los hijos e hijas, personas menores de edad y mayores en situación de vulnerabilidad a cargo de las personas beneficiarias que pudieran considerarse como responsables solidarios. La proposición de ley busca dar respuesta a las reclamaciones planteadas por la ciudadanía desde el año 2022 y establece medidas de carácter retroactivo para suspender los expedientes de reintegro de ingreso mínimo vital incoados por el Instituto Nacional de la Seguridad Social





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