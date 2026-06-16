El Grand Prix del Verano 2026 arranca con Ramón García, Lalachus y Gorka Rodríguez al frente de una edición llena de novedades

Presentada la nueva temporada del concurso más familiar de la televisión, que contará con 12 pueblos competidores, el regreso de la cucaña y las cortinillas de los 90, y nuevos juegos. Los presentadores expresan su ilusión por un formato que une generaciones.

El popular concurso de televisión 'El Grand Prix del Verano' regresa con una nueva edición en 2026, manteniendo vivo su espíritu de competición, diversión y entretenimiento familiar.

Doce pueblos de toda España competirán a lo largo de nueve programas llenos de emoción para alzarse con el codiciado trofeo, en una temporada que promete novedades y el regreso de pruebas icónicas. La presentación oficial tuvo lugar en Yepes, escenario del primer programa grabado en 2023, y contó con la presencia de los presentadores Ramón García, Lalachus, Gorka Rodríguez y Wilbur, así como de representantes de RTVE y EuroTV Producciones.

Ramón García, el rostro más emblemático del formato, se mostró entusiasmado con esta nueva etapa, afirmando que el programa "está integrado en la sociedad y que lo disfrutan tantas generaciones". Para él, esta edición "ha salido redonda" y destacó especialmente los espectaculares arranques de cada entrega. García no dudó en elogiar a sus nuevos compañeros, a quienes define como "dos auténticos niños del Grand Prix", afirmando que trabajar con ellos es "un regalo".

Por su parte, Lalachus, copresentadora, afirmó vivir esta experiencia con "ilusión máxima" y definió el concurso como "el programa con más pureza televisiva que existe", elogiando su capacidad para unir generaciones. Gorka Rodríguez, el primer copresentador masculino que acompaña a Ramón García en la historia reciente del formato, confesó que formar parte del Grand Prix supone cumplir un sueño, declarándose "un niño Grand Prix".

Aunque no pudo asistir a la presentación, Wilbur envió un mensaje comprometiéndose a estar "al cien por cien este verano", pues "su cuerpo le pide Grand Prix". La nueva temporada, producida por RTVE en colaboración con EuroTV Producciones (Grupo iZen), llegará cargada de novedades. Entre ellas, un arranque renovado titulado 'Grand Prix comienza', donde los pueblos participantes se presentarán y padrinos y capitanes competirán por la 'Carta de Oro'.

Además, habrá una mayor duración y nuevas dinámicas de juego, aunque el esqueleto principal se mantendrá: seis programas clasificatorios, dos semifinales y una gran final. Los doce municipios seleccionados, procedentes de diferentes comunidades autónomas, demostrarán su entusiasmo, deportividad y ganas de diversión. Como es tradicional, los padrinos y madrinas, entre los que se encuentran Boris Izaguirre, Valeria Ros, Garbiñe Muguruza, Fonsi Nieto, Mario Vaquerizo o Melani Olivares, se implicarán activamente en las pruebas junto a los vecinos.

La edición de 2026 recuperará algunos de los juegos más emblemáticos y queridos por el público. Regresarán las pruebas que ya triunfaron el pasado verano y, como gran novedad, volverá una de las pruebas más recordadas de la historia del formato: la cucaña.

Además, reaparecerán las míticas cortinillas de los años 90, de la mano de Lalachus, para reforzar la conexión intergeneracional. También se han introducido nuevas propuestas diseñadas para poner a prueba la habilidad, coordinación y sentido del humor de los participantes. Un nuevo juego determinará qué equipo podrá hacer uso de la tarjeta dorada, añadiendo un elemento estratégico a la competición.

La alcaldesa de Yepes, en representación del municipio que acogió la presentación, agradeció la elección de la localidad y destacó que la participación en el Grand Prix supuso "la unión de todo un pueblo" y un impulso para dar a conocer Yepes al conjunto de España. Los preparativos y las grabaciones de esta nueva edición ya han comenzado, con un equipo que trabaja con gran ilusión por ofrecer un espectáculo que, según palabras de los propios presentadores, está "para comérselo desde el principio hasta el final".

El Grand Prix del Verano se consolida así como una de las citas más esperadas del verano televisivo, un referente de entretenimiento puro que reúne frente al televisor a espectadores de todas las edades





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