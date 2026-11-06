El Gran Wyoming y su crianza: "No les dediqué el tiempo que necesitaban"

El presentador de 71 años, José María Monzón, reflexiona sobre la separación tras 20 años y su experiencia criando a sus hijos mientras trabajaba en LaSexta.

El presentador de televisión El Gran Wyoming, cuyo nombre real es José María Monzón, ha ofrecido una introspectiva visión sobre su vida familiar y su trayectoria como padre de tres hijos. El veterano de 71 años, ampliamente reconocido por dirigir los informativos de LaSexta y conducir el programa satírico El Intermedio, ha revelado detalles íntimos sobre la dinámica de crianza que se desarrolló después de su separación matrimonial. Esta confesión pública marca un punto de inflexión en cómo la estrella de la televisión española aborda temas personales fuera del entorno estudiantil del estudio.

La separación y el cambio de custodia

La vida del matrimonio de José María Monzón llegó a su fin después de dos décadas de convivencia compartida. Sin embargo, la disolución del vínculo matrimonial no implicó el cese de la cordialidad entre los exesposos, quienes mantuvieron una relación respetuosa priorizando el bienestar de sus hijos. Inicialmente, los menores residieron con su madre, pero la situación evolucionó y, en una etapa posterior, los tres jóvenes se trasladaron a vivir con su padre. Este cambio de residencia representó un desafío logístico y emocional significativo para todo el núcleo familiar.

Also read El Gran Wyoming analiza la dimisión de Puente y las filtraciones políticas

Conflictos laborales con la paternidad

La reorganización de la vida de El Gran Wyoming coincidió con la consolidación de su éxito profesional en la televisión. Durante los primeros momentos de la separación, el presentador experimentó cierta falta de paciencia al intentar equilibrar sus nuevas obligaciones paternales con su exigente carrera laboral. Él mismo admite que, en esa época, no poseía la serenidad necesaria para afrontar todas las demandas, lo que generó una sensación de culpa por no haber dedicado el tiempo completo que sus hijos necesitaban. Esta honestidad sobre sus limitaciones en el pasado resuena con la audiencia que lo ha seguido durante años.

Advertisement

Satisfacción con la madurez de sus hijos

Con el paso del tiempo, la relación entre el padre y sus hijos se ha fortalecido considerablemente. Hoy en día, El Gran Wyoming expresa una profunda satisfacción por cómo han crecido y madurado sus tres vástagos, quienes ya son adultos independientes. Marina, la hija mayor, ha seguido los pasos de su padre en el mundo de los medios, ejerciendo como periodista y presentadora de televisión para Atresmedia. Además, la familia ha crecido con la llegada de nietos, ya que Marina tiene tres hijos que convierten a José María Monzón en abuelo, un hecho que presume con orgullo en sus redes sociales.

Reflexiones desde el programa Palo y Astilla

Estas revelaciones se hicieron públicas durante su participación en el programa de entrevistas Palo y Astilla, emitido por LaSexta. En ese espacio, el presentador no ocultó sus dudas iniciales sobre el proceso de adaptación de sus hijos al nuevo modelo familiar. Aunque la ansiedad por el posible sufrimiento de los menores debido a la ruptura era constante, la realidad ha confirmado que la resiliencia de la familia prevaleció. La narrativa actual destaca que, a pesar de los miedos y las dificultades prácticas de compaginar los turnos de grabación con el cuidado infantil, el resultado final es positivo y consolida la confianza en la relación paternal.