El GP Barcelona-Catalunya se antoja especial antes de su última edición

El GP Barcelona-Catalunya se disputa desde 1991 en el circuito de Montmeló, que cumple 35 años como parte del campeonato de Fórmula 1. El circuito de Barcelona-Catalunya es un trazado muy reconocible para todos los equipos, siendo un lugar habitual para tests de pretemporada gracias a su ubicación, clima suave y trazado variado que ofrece la mejor combinación para la prueba de los monoplazas.

El GP Barcelona-Catalunya se antoja especial debido a que será la última edición antes de entrar en rotación con el circuito de Spa desde el próximo año.

Este GP se disputa desde 1991 en el circuito de Montmeló, que cumple 35 años como parte del campeonato de Fórmula 1. El circuito de Barcelona-Catalunya es un trazado muy reconocible para todos los equipos, siendo un lugar habitual para tests de pretemporada gracias a su ubicación, clima suave y trazado variado que ofrece la mejor combinación para la prueba de los monoplazas.

El circuito se recorre en el sentido de las agujas del reloj, y tiene una longitud de 4.657 metros. Dispone de 14 curvas y se corre una distancia total de 307.236 kilómetros divididos en 66 vueltas, en las que en este 2026 parte Kimi Antonelli como favorito. El Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 se podrá seguir en televisión en España a través de diferentes cadenas y plataformas, incluyendo DAZN, Mediaset, Telecinco y TV3





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

GP Barcelona-Catalunya Fórmula 1 Circuito De Montmeló Kimi Antonelli DAZN Mediaset Telecinco TV3

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Kate me ha brindado una vida maravillosa': los 35 años de casados de Steven Spielberg y Kate Capshaw, entre hijos, cine, pintura y filantropíaSpielberg y Capshaw se casaron en 1991 y desde entonces se convirtieron en uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood.

Read more »

Concierto sinfónico mediterráneo sobre la playa de BarcelonaEste verano, la orquesta del Petit Liceu interpretará piezas célebres frente al Mediterráneo, sustituyendo el teatro tradicional por la arena con el sonido de las olas como acompañamiento. Bajo el batuta de Josep Pons, el evento busca acercar la música clásica a familias y turistas en un entorno relajado y mediterráneo, celebrando el 25º aniversario del Petit Liceu.

Read more »

Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en el centro de Barcelona¿Qué ha pasado? Todo ha sucedido en torno a las diez de la mañana en la calle Balmes, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi.

Read more »

Sexto día de la visita de León XIV, en imágenes: de la salida de Barcelona a su viaje a Gran CanariaLeón XIV durante su despedida de Barcelona, en el aeropuerto internacional Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

Read more »