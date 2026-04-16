El Gordo de Navidad en Villamanín: Desfase millonario y denuncia penal ensombrecen la alegría del premio

La euforia por el Gordo de la Lotería de Navidad en Villamanín se ve empañada por un desfase de cuatro millones de euros y una denuncia penal, tras venderse más participaciones que décimos físicos. El conflicto surge por la falta de registro de algunas papeletas premiadas en la web oficial y la detección de intentos de fraude.

En el municipio leonés de Villamanín , la euforia desatada por el Gordo de la Lotería de Navidad del pasado 22 de diciembre se ha visto empañada por un considerable desfase financiero .

La Comisión de Fiestas, encargada de la organización y distribución del premio, ha confirmado la existencia de un déficit de cuatro millones de euros, derivado de la venta de 450 participaciones cuando solo se habían adquirido y respaldado físicamente 400 décimos. Esta irregularidad ha dejado a 50 participaciones sin cobertura real, generando una profunda preocupación entre los vecinos agraciados.

La situación ha escalado hasta el punto de que uno de los propietarios de tres papeletas premiadas ha interpuesto una denuncia penal contra la Comisión de Fiestas. Según ha informado la propia comisión, el motivo de la denuncia radica en que las tres papeletas en cuestión no figuran registradas en la plataforma web oficial habilitada para la gestión y cobro de los premios, un requisito indispensable para todos los beneficiarios.

Adicionalmente, la comisión ha alertado sobre dos intentos de fraude detectados, protagonizados por personas que intentaron presentar papeletas falsas cuya autenticidad no pudo ser verificada. A pesar de estos incidentes, se ha asegurado que el resto de los premiados pueden proceder al cobro de sus participaciones con total normalidad. El proceso de pago está prácticamente concluido, habiéndose abonado ya 446 de las 447 participaciones registradas, quedando solo una pendiente por resolver debido a motivos operativos internos.

Fuentes cercanas al caso, consultadas por EFE, han aclarado que la denuncia presentada por el vecino no se dirige contra la comisión ni contra el procedimiento general de pago, sino que se basa en la supuesta sustracción de sus tres papeletas premiadas de su vehículo. Tras solventar el error inicial y alcanzar un acuerdo para una reducción proporcional en el importe de las indemnizaciones, los vecinos afectados comenzaron a recibir sus partes del premio a finales del mes de marzo. Cada participación, con un coste de cinco euros (cuatro euros destinados al juego y uno a donativo), implicaba un premio aproximado de 59.396 euros. En total, la Comisión de Fiestas disponía de 81 décimos del número 79.432, sumando un valor conjunto de 26,5 millones de euros. Los fondos del premio, que se encontraban depositados en una cuenta bancaria desde hacía varios meses, están ahora en fase avanzada de distribución.

Los organizadores han enfatizado que todos los agraciados han percibido la misma cuantía, incluso aquellos que no suscribieron el acuerdo de cobro inicialmente. Asimismo, han manifestado su compromiso de asumir personalmente cualquier repercusión legal que pudiera surgir de futuras reclamaciones, con el fin de salvaguardar la integridad financiera de la asociación.

La controversia generada por el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad en Villamanín pone de manifiesto la fragilidad de la gestión en eventos de gran afluencia y la importancia de una meticulosa planificación financiera. La circunstancia de haber vendido más participaciones de las que se disponían en décimos físicos representa un error grave que ha sembrado la duda y la desconfianza entre los habitantes del municipio. La denuncia penal interpuesta por uno de los afectados subraya la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en este tipo de iniciativas.

La rapidez con la que se ha procedido a la resolución de la mayoría de los pagos demuestra un esfuerzo por mitigar los efectos negativos de la situación, aunque el déficit económico persiste como un desafío pendiente de resolver. La detección de intentos de estafa con papeletas falsas añade una capa adicional de complejidad a la ya de por sí delicada situación, evidenciando la vulnerabilidad del sistema ante actores malintencionados.

La declaración de la comisión sobre la asunción de responsabilidades personales por parte de los organizadores es un gesto que busca tranquilizar a la comunidad y proteger las finanzas de la asociación, pero no exime de la investigación de las causas del desfase y de las posibles responsabilidades administrativas y legales que puedan derivarse. La experiencia de Villamanín sirve como un recordatorio de la diligencia requerida en la organización de sorteos y eventos que manejan sumas significativas de dinero, priorizando la comunicación clara y la verificación exhaustiva de todos los detalles para evitar conflictos y asegurar la satisfacción de los participantes





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