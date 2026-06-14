El Gordo de la Primitiva sortea un bote de 8,9 millones de euros este domingo 14 de junio

Información completa sobre el sorteo del Gordo de la Primitiva, los premios en juego y el procedimiento para cobrar un posible bote de 8,9 millones de euros. Se detallan las categorías de premios, el proceso de extracción, las entidades bancarias colaboradoras y las normas fiscales y de caducidad.

El sorteo del Gordo de la Primitiva de este domingo 14 de junio de 2026 ofrece un bote de 8,9 millones de euros para la categoría de pleno absoluto, es decir, acertar los cinco números de la combinación principal más el número clave o reintegro.

La expectación es máxima ante la posibilidad de que un solo agraciado se lleve esta cantidad. El proceso de extracción se realiza con dos bombos: del primero se sacan cinco bolas que forman la combinación ganadora y del segundo se extrae una bola numérica que sirve como reintegro. Este último dígito es esencial, ya que sin él los cinco aciertos no otorgan el premio mayor, sino que activan la segunda categoría.

Además, coincide con el reintegro que devuelve el importe de la apuesta a los boletos que lleven ese número. El juego cuenta con un total de siete categorías de premios, desde el pleno absoluto hasta aciertos de dos números y el reintegro, lo que garantiza múltiples vías de ganancia menores.

Los premios menores de 2.000 euros pueden cobrarse al instante en cualquier administración de Loterías y Apuestas del Estado o automáticamente en la cuenta de usuario si la compra fue online. Para cantidades superiores a 2.000 euros, incluido el bote, es obligatorio acudir a una de las dos entidades bancarias colaboradoras: BBVA o CaixaBank. No es necesario tener cuenta previa en esos bancos para cobrar el premio, y por ley no pueden cobrar comisión alguna por este servicio.

En cuanto a la fiscalidad, los premios de hasta 40.000 euros están exentos de retención y no deben declararse en el IRPF. Si el premio supera esa cantidad, Hacienda aplica un gravamen fijo del 20% solo sobre el exceso: por ejemplo, en un premio de 100.000 euros, se tributa por 60.000 euros, lo que supone una retención de 12.000 euros. La retención se practica automáticamente en el banco al cobrar.

Es fundamental recordar que el derecho al cobro caduca a los tres años contados desde el día siguiente al del sorteo. Para el sorteo de hoy, la fecha límite será el 14 de junio de 2029. Si no se reclama en ese plazo, el boleto pierde su valor y el importe no reclamado se transfiere al Tesoro Público.

El sorteo se celebrará en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, a las 21:30 horas (hora peninsular) del domingo 14 de junio. Los bombos automáticos extraerán las bolas en un evento seguido con gran atención desde los hogares. Los poseedores de boletos premiados deben conservar el resguardo original, ya que es necesario para el cobro.

Con un bote tan elevado, la probabilidad de que haya un único ganador aumenta la emoción, aunque la posibilidad de reparto entre varios acertantes no se descarta. Este sorteo se posiciona como uno de los más atractivos de la agenda de juegos de Loterías y Apuestas del Estado por la magnitud del premio máximo y la sencillez de su mecánica.

Los jugadores interesados en participar aún tienen tiempo de adquirir sus boletos antes del cierre de la venta, que suele ser minutos antes del sorteo. El Gordo de la Primitiva, a diferencia de otros juegos de azar, no requiere acertar un número adicional fuera de la combinación principal, sino que el reintegro es un número más dentro del rango habitual, lo que simplifica las apuestas.

La difusión de los resultados se realiza a través de los medios oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, así como en los puntos de venta y en las plataformas digitales autorizadas. En definitiva, se trata de una oportunidad única para cambiar la vida con una inversión mínima, siempre con la advertencia de jugar con responsabilidad y conocimiento de las bases





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