El Gordo de la Primitiva Deja un Bote de 5,6 Millones de Euros en su Sorteo del 19 de Abril de 2026

Un bote de 5,6 millones de euros ha sido el gran atractivo del sorteo del Gordo de la Primitiva celebrado el domingo 19 de abril de 2026. Se explican los plazos y formas de cobro de los premios, así como la fiscalidad aplicable según la cuantía obtenida.

El domingo 19 de abril de 2026 ha sido una fecha marcada por la emoción y la expectación para miles de aficionados a la lotería en España, ya que se ha llevado a cabo un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva. La fortuna ha sonreído a algunos afortunados, mientras que la mayoría sigue soñando con la posibilidad de cambiar su vida con un premio mayor.

En esta ocasión, el bote acumulado para la Primera Categoría, que corresponde a acertar los cinco números principales y el número clave o reintegro, ha alcanzado la considerable suma de 5,6 millones de euros. La combinación de números que ha resultado ser ganadora en este sorteo ha sido una secuencia que, para algunos, significará un antes y un después en sus economías personales, y que se compone de los siguientes dígitos: [Se omiten los números específicos ya que no fueron proporcionados en el texto original]. El número clave, aquel que completa la combinación para el premio gordo, ha sido el [Se omite el número clave específico]. La ausencia de los números exactos en la información original impide detallar la combinación concreta que ha repartido la suerte esta jornada.

Sin embargo, la cifra del bote en sí misma es un claro indicador del atractivo de este juego de azar, que mes tras mes incrementa su cuantía hasta ser reclamado por un ganador. La pregunta recurrente para los participantes es sin duda cuándo y cómo se puede hacer efectivo el cobro de los premios. Loterías y Apuestas del Estado establece un margen de tiempo generoso para que los ganadores puedan gestionar sus ganancias.

Desde el día posterior a la celebración del sorteo, los afortunados disponen de un plazo máximo de tres meses para reclamar su premio. El procedimiento varía en función de la cuantía del premio. Para aquellos que hayan obtenido premios de hasta 2.000 euros, la gestión es sencilla, pudiendo acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Sin embargo, los premios que superan esta cifra requieren un trámite más específico. En estos casos, los ganadores deberán dirigirse a una entidad bancaria colaboradora. Es en estos bancos donde, además de recibir el importe del premio, se aplicará la retención fiscal correspondiente, un aspecto que detallaremos a continuación.

La cuestión de cuánto se queda Hacienda de los premios de lotería es una duda habitual y de gran importancia para los ganadores. La legislación fiscal española establece un umbral exento para los premios de lotería. Actualmente, los premios con un valor igual o inferior a 40.000 euros están completamente exentos de tributación. Esto significa que si tu premio no supera esta cantidad, lo cobrarás íntegro, sin ninguna retención fiscal y sin la obligación de declararlo en tu declaración de la Renta (IRPF). Sin embargo, la situación cambia para los premios de mayor cuantía.

Cuando un premio excede los 40.000 euros, se aplica un gravamen especial del 20 % sobre la cantidad que excede de ese umbral. Es importante entender que no se tributa sobre el total del premio, sino únicamente sobre la parte que sobrepasa los 40.000 euros. La retención fiscal se practica de forma automática en el momento del cobro en la entidad bancaria. Un ejemplo práctico ilustra esta medida: en un premio de 100.000 euros, la tributación se aplicaría sobre 60.000 euros (los 100.000 menos los 40.000 exentos), lo que resultaría en una retención de 12.000 euros para Hacienda, dejando al ganador con 88.000 euros netos. Este sistema busca equilibrar la fiscalidad de los premios, protegiendo a los ganadores de premios menores mientras contribuyen al erario público aquellos que obtienen sumas considerables





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