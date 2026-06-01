Los jugadores que hayan acertado la combinación ganadora en el sorteo de hoy pueden reclamar sus premios en las administraciones de lotería o en las entidades bancarias colaboradoras. El próximo sorteo de El Gordo de la Primitiva tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio a las 20:30 horas.

El Gordo de la Primitiva: ¿Cuándo y dónde cobrar tu premio? Los jugadores que hayan acertado la combinación ganadora en el sorteo de hoy pueden reclamar sus premios en las administraciones de lotería o en las entidades bancarias colaboradoras.

El horario de disponibilidad comenzará en cuanto las administraciones de lotería abran sus puertas o una vez que las entidades bancarias colaboradoras inicien su actividad comercial y dispongan de los datos de escrutinio oficiales validados por el Estado. Para hacer efectivo el cobro, un plazo que empieza a contar desde el día siguiente a la celebración del sorteo y que expirará a finales de agosto.

Si el importe obtenido es inferior a 2.000 euros, la gestión será inmediata en cualquier punto de venta físico; si es igual o superior, el trámite se demorará ligeramente lo que tarde la entidad financiera en verificar tu identidad y realizar la transferencia a tu cuenta bancaria. El próximo sorteo de El Gordo de la Primitiva tendrá lugar el próximo domingo 7 de junio a las 20:30 horas, justo una hora antes de que comience el escrutinio que dictamine la nueva combinación ganadora y revele el importe del bote en juego.

Los jugadores que deseen participar en esta nueva cita dominical podrán validar sus apuestas a lo largo de toda la semana, ya sea de forma física en las administraciones de lotería autorizadas o de manera digital a través de la web y la aplicación oficial del organismo estatal. El elemento fundamental e insustituible que necesitas es el boleto de El Gordo de la Primitiva de hoy, que debe presentarse en perfecto estado, sin enmiendas, roturas ni tachaduras que puedan hacer dudar a las autoridades de su autenticidad.

En caso de haber participado de forma online a través de los canales oficiales de Loterías y Apuestas del Estado, el resguardo digital almacenado en tu cuenta de usuario es totalmente válido y, de hecho, simplifica el proceso al asociar directamente la apuesta con tu identidad. Los requisitos adicionales para realizar el cobro variarán en función del dinero que te haya deparado la combinación ganadora de esta noche (compuesta por los números 28, 29, 41, 45 y 52, junto al número clave 4).

Si la cantidad obtenida es inferior a 2.000 euros, bastará con acudir a cualquier administración de lotería portando únicamente el boleto físico. No obstante, si has logrado un premio igual o superior a los 2.000 euros, será obligatorio presentarse en una de las entidades bancarias comerciales autorizadas portando el resguardo y tu identificación. En la entidad bancaria en el momento de cobrar el premio, lo que significa que el dinero llegará a tu cuenta bancaria ya limpio de cargas fiscales





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