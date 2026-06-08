El Gordo de la Primitiva: bote de 8,5 millones de euros y detalles sobre cómo cobrar el premio

Sorteo del Gordo de la Primitiva con un bote acumulado de 8,5 millones de euros. Se explica el proceso de cobro según la cuantía del premio, la retención fiscal aplicable y los requisitos necesarios para los ganadores.

🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy? Puedes cobrar tu premio del Gordo de la Primitiva; si el premio es de hasta 2.000 € puedes acudir a cualquier administración o punto de venta oficial de Loterías y Apuestas del Estado, y si supera los 2.000 € deberás ir a una entidad bancaria colaboradora, donde además te aplicarán la retención correspondiente (actualmente solo tributa la parte que excede de 40.000 € del premio).

Así que si tu premio es igual o inferior a 40.000 €, lo cobras íntegro, sin retención ni obligación de declararlo en el IRPF. Cuando el premio es mayor, se aplica un gravamen fijo del 20 % solo sobre lo que excede de esos 40.000 € y la retención se practica automáticamente al cobrar en el banco (por ejemplo, en un premio de 100.000 € se tributa solo por 60.000 €, y Hacienda se queda 12.000 €).

El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 7. Si aciertas solo el número clave, sin acertar ninguno de los cinco números principales, ganas el reintegro, es decir, recuperas lo que jugaste en esa apuesta (1,50 € en una apuesta sencilla). Se ha celebrado un nuevo sorteo del Gordo de la Primitiva, con un bote acumulado de 8,5 millones de euros.

Esta importante suma se ha alcanzado debido a que en el sorteo de la semana anterior no se registraron boletos acertantes de máxima categoría (los 5 números más el número clave o reintegro). El sorteo se realiza exclusivamente los domingos del año a las 21:40 horas (hora peninsular) en el Salón de Sorteos de Madrid.

Puedes adquirir tus boletos y validar tus apuestas para este próximo sorteo durante toda la semana, tanto en administraciones físicas como de forma online, teniendo como límite las 21:15 horas del mismo domingo. Para el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 7 de junio de 2026, el bote acumulado asciende a 8,5 millones de euros.

La retención fiscal correspondiente para el premio mayor asciende exactamente a 1.692.000 euros, la cual se obtiene restando el mínimo exento de 40.000 euros a la suma total del gran premio acumulado. De este modo, el ganador único de la primera categoría recibirá en su cuenta bancaria un importe neto definitivo de 6.808.000 euros. Cabe destacar que el agraciado no tendrá que realizar ningún trámite ni liquidación posterior con la Agencia Tributaria por este concepto.

La retención se realiza de forma automática y directa en la entidad bancaria en el momento preciso en que se gestiona el cobro del boleto premiado. Si has resultado premiado en el sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, puedes cobrar tu premio.

Las normas de Loterías y Apuestas del Estado estipulan que los premios de cualquier sorteo dominical se pueden reclamar una vez que se realiza el cierre técnico del proceso y se abren los puntos de venta al día siguiente. Al haberse celebrado el sorteo a última hora de este domingo (21:40 horas), es necesario esperar al siguiente día hábil para que el sistema de Loterías y Apuestas del Estado valide y autorice el pago de los boletos ganadores.

El procedimiento exacto para recibir el dinero variará según la cuantía que hayas obtenido: los premios inferiores a 2.000 euros se pagan directamente en metálico en cualquier administración física de lotería, mientras que si has logrado un premio igual o superior a 2.000 euros (como el gran bote de 8,5 millones de euros) deberás acudir con tu documentación a una entidad bancaria colaboradora (como BBVA o CaixaBank) aportando obligatoriamente tu documento de identidad vigente (DNI, NIE o pasaporte) y un número de cuenta bancaria de tu titularidad, donde se efectuará la transferencia del dinero tras aplicar las retenciones fiscales pertinentes. Para premios menores de 2.000 euros basta con entregar el boleto en la administración.

Una vez que se haya realizado el cierre técnico oficial del escrutinio y abran sus puertas los puntos de venta, el importe se abonará de manera automática en tu cuenta virtual o se tramitará directamente a través de los datos de tu perfil tras la verificación del escrutinio. Los premios de El Gordo de la Primitiva están sujetos a un tratamiento fiscal específico. Los primeros 40.000 euros de tu premio están completamente exentos de impuestos.

La retención se practica automáticamente al cobrar en el banco. Este juego de Loterías y Apuestas del Estado cuenta con una única cita semanal. Para acceder a los escalones principales, el sistema establece categorías que van decreciendo de forma proporcional la cuantía del dividendo hasta alcanzar la octava categoría, la cual asegura un pago fijo de 3 euros a todo aquel que adivine únicamente 2 números de la combinación principal.

Además, existe el reintegro: esta recompensa asegura la devolución íntegra del importe de la apuesta (establecido en 1,50 euros) para todos los boletos en los que el número clave seleccionado coincida con la bola extraída, con independencia de que se hayan acertado o no números de la combinación general. El número clave del sorteo de hoy ha sido el número 7





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