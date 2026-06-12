El Gobierno veta una proposición de ley para mejorar las condiciones de los autónomos

El Ejecutivo ha frenado una iniciativa parlamentaria que buscaba facilitar el acceso a la prestación por cese de actividad y ajustar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, contando con el apoyo de su principal asociación. La decisión, motivada por consideraciones políticas y constitucionales, ha sido duramente criticada por el colectivo.

El Gobierno ha decidido vetar una proposición de ley impulsada por varios grupos parlamentarios que pretendía mejorar las condiciones de los trabajadores autónomos . La iniciativa, que contaba con el apoyo de la principal asociación del sector, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), incluía medidas para facilitar el acceso a la prestación por cese de actividad y ajustar el sistema de cotización .

Según el texto, la normativa vigente desde 2023 presentaba problemas, como la denegación de alrededor del 60% de las solicitudes de cese de actividad por parte de la Seguridad Social, o la tardanza en la resolución, que puede superar el año tras la finalización del ejercicio. La propuesta también recogía la posibilidad de acreditar pérdidas económicas de manera más flexible.

El Ejecutivo ha frenado la proposición, no solo por su contenido, sino como una decisión política que busca evitar un nuevo revés en el Congreso, donde sus apoyos minoritarios son cada vez más inestables. La asociación UPTA ha reaccionado con dureza, acusando al Gobierno de maltratar a los autónomos y de carecer de vergüenza.

Esta medida se produce en un contexto de negociación compleja, donde partidos como Junts han condicionado su apoyo a decretos gubernamentales a la implementación de un IVA franquiciado para ciertas actividades. El veto presidencial, ejercido bajo el derecho constitucional del Gobierno a oponerse a iniciativas que afecten a sus competencias o política económica, suspende la tramitación de una ley que pretendía corregir deficiencias en la protección social de los autónomos, un colectivo clave para la economía española.

La decisión ha sido criticada como un retroceso en la mejora de las condiciones laborales de este sector, que representa una parte importante del empleo en el país. El debate sobre la protección de los autónomos sigue abierto, con la mesa del Congreso pendiente de determinar los siguientes pasos tras la intervención del Ejecutivo





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