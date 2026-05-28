El Gobierno valenciano deriva 270 millones a hospitales y clínicas privadas

La Conselleria de Sanidad del Gobierno valenciano ha derivado más de 270 millones de euros a hospitales y clínicas privadas en 2024 y 2025 a través del plan de choque y de actividades no concertadas.

El Gobierno valenciano derivó a hospitales y clínicas privadas en 2024 y 2025 miles de pruebas y operaciones a través del plan de choque y de actividades no concertadas .

La Conselleria de Sanidad regó con 25 millones al grupo privado dirigido por el hermano del conseller antes de comprarlo Ribera Salud. La Conselleria de Sanidad derivó en los años 2024 y 2025 más de 270 millones de euros a hospitales y clínicas privadas a través del plan de choque para acabar con las listas de espera en asistencia quirúrgica y de actividades no concertadas.

Los grupos sanitarios más beneficiados por este cada vez mayor negocio son Vithas, Hospital Clínica Benidorm, Diaverum Servicios Renales, Quirón Salud y Neural. Según las respuestas del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, estas derivaciones y el plan de choque están amparados por un decreto de 1997 y otro de 2021. El grupo que más operaciones y diagnósticos ha captado de la sanidad pública ha sido Vithas, a través de sus centros en València Hospital 9 d'Octubre, El Consuelo y Túria.

En segundo lugar en ingresos y con un crecimiento exponencial en actividades no concertadas se encuentra el Hospital Clínica Benidorm, ahora conocido como Centro Médico Salud Baleares y sus empresas satélite. Ribera Salud, a su vez, ingresa unos 190 millones al año por la gestión del área del Vinalopó (Elche-Crevillent). Quirón Salud ingresó en dos años 10 millones del plan de choque y 12,6 millones de actividad no concertada.

El Grupo Imed, que ha realizado una importante expansión en la Comunitat Valenciana en los últimos años, obtuvo 11,7 millones del plan de choque y 6,5 millones de actividades no concertadas. Asisa ingresó 8,8 millones, de los que más de 8,5 corresponden al plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas.

El IVO, que ya tiene un convenio con la Generalitat por el servicio de oncología que supera los 53 millones de euros al año, ingresó en 2024 y 2025 otros 10,8 millones por el plan de choque. A estos grandes grupos hay que sumar empresas especializadas en diálisis, salud mental, cirugía maxilofacial u odontología, que completan estas derivaciones de 270 millones en dos años: 194 millones en actividad no concertada y 76,8 en el plan de choque





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