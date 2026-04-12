El Gobierno ultima la concesión de una nueva frecuencia de TDT para fortalecer su apoyo mediático

El Ministerio de Transformación Digital está a punto de adjudicar una nueva frecuencia de TDT, posiblemente a un consorcio afín al gobierno. Se espera que la cadena comience a emitir en 2026 y sirva de plataforma mediática para la administración.

El Ministerio de Transformación Digital está en la fase final de concesión de la nueva frecuencia de televisión en abierto de TDT , tras el concurso iniciado en octubre del año pasado y anunciado hace casi un año. Fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia sugieren que el gobierno planea otorgar la adjudicación en abril o, a más tardar, a principios de mayo, dependiendo del avance de los trámites administrativos.

El ministro Óscar López indicó en febrero que el proceso estaba en manos de la mesa de contratación, lo que sugiere un progreso acelerado. El plazo establecido en el nuevo Plan Técnico Nacional de la TDT otorga seis meses al adjudicatario para poner en marcha la televisión, con fecha límite en octubre o noviembre de 2026. Este cronograma coincide con los objetivos políticos del gobierno de Pedro Sánchez, quien busca fortalecer su maquinaria mediática de cara a la campaña electoral de 2027, donde se juega la reelección. La adjudicación de la licencia podría ser inminente, con la posibilidad de inicio de emisiones en el último trimestre de este año, con el objetivo de alcanzar su pleno rendimiento al comienzo del próximo año. Se anticipa una versión reducida inicialmente, mientras se define la parrilla definitiva. El gobierno confía en que esta cadena, junto con TVE, sirva de soporte mediático frente a medios críticos y en un contexto de juicios que afectan al ejecutivo, así como la necesidad de destacar su gestión. El consorcio SIETE, liderado por Adolfo Utor, Diego Prieto y Andrés Varela, con apoyo del asesoramiento de José Miguel Contreras y respaldado por el ministro Óscar López, figura como el principal candidato. Este consorcio incluye accionistas de Prisa que buscaron desplazar al presidente de la compañía, Joseph Oughourlian. El grupo Mediaset, con experiencia en el sector audiovisual y solvencia financiera, es el otro competidor, aunque ya posee ocho frecuencias adjudicadas. El proyecto de Mediaset se enfoca en el entretenimiento, mientras que el gobierno busca una cadena centrada en información e infoentretenimiento. En cuanto a la configuración de la cadena, se considera la posibilidad de utilizar la marca CNN, evocando a la extinta CNN+ para potenciar su imagen informativa. El enfoque principal será informativo, aunque limitado por su presupuesto, lo que sugiere un énfasis en tertulias y programas de debate, similar a la estrategia de TVE con La 1. Los siguientes pasos incluyen la formalización de preacuerdos para la utilización de equipos técnicos, posiblemente con Mediapro, y la gestión comercial, posiblemente con Pulsa. También se contempla la contratación de presentadores de renombre cercanos a la izquierda y comunicadores afines al gobierno. La financiación de la cadena se basará en los ingresos comerciales, estimándose un presupuesto anual de entre 20 y 25 millones de euros, con expectativas positivas debido a la recuperación del mercado publicitario en 2026, tras la caída del 4,4% del año anterior. Este contexto sugiere un mayor margen para los ingresos potenciales de la nueva cadena





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