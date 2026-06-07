El Gobierno se enfrenta a Sumar sobre la deflactación del IRPF

La fiscalidad es un frente de batalla entre el PSOE y Sumar. El Gobierno prevé ingresar unos 2.200 millones de euros extra al año gracias a la no deflactación del IRPF.

La fiscalidad es un frente de batalla entre el PSOE y Sumar . El Gobierno prevé ingresar unos 2.200 millones de euros extra al año gracias a la no deflactación del IRPF .

La medida de Sumar busca aliviar la carga fiscal para las rentas bajas y medias, evitando que la inflación erosione su poder adquisitivo. El Ministerio de Hacienda opina que la evolución de los precios exige hacer cambios ya en el IRPF. La no adaptación de los tramos de IRPF a la inflación genera un fenómeno conocido como progresividad en frío. Un contribuyente con una renta de 25.000 euros paga al año hasta 352 euros más en IRPF por esta circunstancia.

El Gobierno avanza a Bruselas que no ajustará el IRPF a la inflación e ingresará 2.200M anuales extra por esta vía. La decisión del Gobierno de no adaptar el IRPF a la inflación cuesta entre 250 y 2.163 euros al año a cada contribuyente. Los de Yolanda Díaz presionan para que la inflación no erosione tanto el poder adquisitivo de las rentas bajas y medias.

El Gobierno confirma que el SMI no pagará IRPF: así se benefician también quienes cobren menos de 18.276 euros. El Ejecutivo prevé que este 2026 la inflación se eleve, al menos, al 3,1%. La progresividad en frío surtirá unos efectos todavía más elevados





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