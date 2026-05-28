El Gobierno reforma la jubilación flexible: los autónomos podrán trabajar y cobrar pensión

El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma de la jubilación flexible que permite a los autónomos compatibilizar trabajo y pensión. La medida amplía la jornada laboral permitida y elimina el periodo mínimo de espera, entrando en vigor el 28 de agosto.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una reforma significativa de la jubilación flexible , una modalidad que permite a las personas ya jubiladas regresar al mercado laboral a tiempo parcial mientras continúan percibiendo parte de su pensión.

La principal novedad, según lo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es la extensión de esta posibilidad a los trabajadores autónomos, que hasta ahora no podían acogerse a ella. La medida, que entrará en vigor el próximo 28 de agosto, busca fomentar la permanencia del talento senior en el ámbito laboral, adaptándose a las nuevas realidades del mercado y ofreciendo mayor flexibilidad a quienes deseen seguir activos tras la jubilación.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido el carácter voluntario de esta reforma, subrayando que se trata de un marco más amplio y atractivo para los trabajadores mayores. Entre los cambios más destacados, se elimina el periodo mínimo de espera desde la jubilación para solicitar la jubilación flexible, permitiendo acceder a ella en cualquier momento una vez reconocida la pensión.

Además, se amplía la horquilla de jornada laboral permitida: antes se podía trabajar entre el 25% y el 75% de una jornada completa, ahora ese rango se sitúa entre el 33% y el 80%. Para los autónomos, la condición es que no hayan estado dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta propia en los tres años anteriores a la jubilación.

En cuanto a la cuantía de la pensión, se reducirá en proporción inversa a la jornada trabajada. Sin embargo, se establecen incentivos para el retorno: si la jornada está entre el 55% y el 80%, la pensión se incrementará en un 25% adicional; si la jornada es igual o superior al 33% pero inferior al 55%, el incremento será del 15%. Para los autónomos, el porcentaje fijo es del 25%.

Durante el periodo de jubilación flexible, el trabajador mantiene su condición de pensionista a efectos sanitarios y de protección social. Asimismo, se introduce una mejora en la pensión futura para quienes accedieron de forma involuntaria a la jubilación anticipada y luego regresan a la jubilación plena tras la flexible, recalculando su base reguladora. El decreto excluye a los regímenes especiales de funcionarios civiles del Estado, Fuerzas Armadas y personal de la Administración de Justicia.

Esta reforma representa un paso importante hacia la flexibilidad laboral en la etapa de retiro, buscando compatibilizar el descanso merecido con la posibilidad de seguir aportando experiencia al tejido productivo





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