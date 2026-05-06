El Gobierno reconoce a la Liga F como beneficiaria de La Quiniela para impulsar el fútbol femenino

El Consejo de Ministros aprueba un Real Decreto que incluye a la Liga Profesional de Fútbol Femenino en la recaudación de La Quiniela, destinando un 15 % de los ingresos a la competición femenina para mejorar su visibilidad y sostenibilidad.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que reconoce a la Liga Profesional de Fútbol Femenino (LPFF), también conocida como Liga F , como beneficiaria de la recaudación y premios de La Quiniela , lo que supondrá un impulso económico y de visibilidad para el fútbol femenino en España.

Desde la próxima temporada, cuatro partidos de esta competición formarán parte de los sorteos de La Quiniela, una medida que ha sido celebrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien destacó en su cuenta de X que profesionalizar el fútbol femenino es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo. La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, añadió que este reconocimiento es un paso decisivo para corregir desigualdades históricas y situar al fútbol femenino en el lugar que merece.

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, también aplaudió la medida, señalando que representa un paso histórico que refuerza la visibilidad, el crecimiento y la sostenibilidad del fútbol femenino profesional, consolidando un camino que ya es imparable. Según ha detallado el Consejo Superior de Deportes (CSD), los clubes femeninos serán beneficiarios de lo recaudado, lo que supondrá un impulso económico significativo.

El importe obtenido por la recaudación del Impuesto sobre Actividades de Juego correspondiente a las apuestas de fútbol se distribuirá de la siguiente manera a partir de la próxima temporada: el 49,95 % para las Diputaciones Provinciales, a través de las respectivas comunidades autónomas; el 30,50 % para la Liga Nacional de Fútbol Profesional, que aglutina a los clubes de Primera y Segunda División masculina; el 15 % para la Liga Profesional de Fútbol Femenino; y el 4,55 % para la Real Federación Española de Fútbol con destino al fútbol no profesional.

El CSD indicó en un comunicado que el importe previsto para la liga femenina será destinado de manera preferente al pago de prestaciones necesarias para el mejor desenvolvimiento de las competiciones de fútbol profesional entre las recogidas en el convenio de coordinación suscrito con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y en el convenio colectivo suscrito con la representación de las jugadoras profesionales. Esta medida no solo busca mejorar la situación económica de los equipos femeninos, sino también garantizar un desarrollo más equitativo y sostenible del fútbol femenino en España, alineándose con las políticas de igualdad y promoción del deporte femenino impulsadas por el Gobierno





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