El Gobierno rechaza trasladar el Guernica al País Vasco por motivos de conservación

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, niega la petición del PNV de trasladar temporalmente el Guernica de Picasso al País Vasco para conmemorar el 90 aniversario del bombardeo de Gernika, citando informes de conservación que desaconsejan mover la obra. El debate revela la tensión entre la preservación del patrimonio y las demandas de memoria histórica.

El ministro de Cultura , Ernest Urtasun , respondió esta tarde en el Senado a la solicitud del PNV de trasladar temporalmente el Guernica de Picasso al País Vasco con motivo del 90 aniversario del bombardeo de Gernika .

El senador Igotz López (PNV) había instado al ministro a atender la petición del lehendakari Imanol Pradales, quien propone exhibir la obra en la localidad vasca, cuyo bombardeo durante la Guerra Civil inspiró a Picasso para pintar su célebre cuadro en 1937, como un gesto de reparación simbólica y memoria histórica. Urtasun reconoció la sensibilidad de la solicitud y el significado del cuadro para la sociedad vasca, pero se opuso al traslado del lienzo del Museo Reina Sofía. En una intervención muy cuidadosa, el ministro quiso distanciarse de las declaraciones de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, quien había calificado la petición vasca de catetada. El ministro afirmó que, en contraste con quienes descalificaron la solicitud, el ministerio deseaba mostrar respeto institucional y empatía. Enfatizó que para Euskadi, esta era una petición importante, relacionada con la memoria del bombardeo y el dolor que el cuadro representa. El lehendakari invoca la memoria histórica para solicitar el traslado temporal del Guernica al País Vasco.\Simultáneamente, defendió la política de cohesión territorial a través de la cultura del Gobierno, mencionando programas como el Prado extendido, que actualmente distribuye más de 3.400 obras del museo en más de 270 instituciones en todo el país. La razón fundamental para negar el traslado fue, sin embargo, estrictamente técnica. Urtasun recordó que los informes actualizados de los conservadores del Reina Sofía desaconsejan rotundamente mover la obra debido al riesgo que implica cualquier transporte: nuevas grietas, levantamientos, pérdidas de la capa pictórica o incluso desgarros. Insistió en que el Guernica es probablemente una de las obras más frágiles y complejas de conservar del siglo XX, con deformaciones, craquelado, pequeñas roturas reparadas y un deterioro acumulado tras décadas de viajes internacionales antes de su instalación definitiva en Madrid. El ministro resumió que celebrar el 90 aniversario del bombardeo de Gernika debe también asegurar que esta obra pueda cumplir 90 años más, citando tanto al actual director del Reina Sofía, Manuel Segade, como a su predecesor, Manuel Borja‑Villel, para respaldar la decisión de no someter el lienzo a más estrés. Urtasun defendió que su responsabilidad como ministro es garantizar el acceso a la cultura, pero también la protección del patrimonio, y dejó abierta la posibilidad de que la efeméride se conmemore con otras iniciativas en Euskadi que no requieran el traslado del cuadro. El senador del PNV declaró que su grupo no cuestiona los informes de conservación del Reina Sofía, pero insistió en la creación de un grupo de trabajo entre técnicos del museo madrileño, del Guggenheim y expertos internacionales en traslado de grandes obras para analizar si realmente es posible o no el traslado y en qué condiciones. En su opinión, los avances técnicos y la experiencia del Guggenheim en este tipo de operaciones podrían hacerlo posible, ya que, según él, lo único que se necesita es voluntad política. Este debate refleja la tensión entre la preservación del patrimonio y las demandas de memoria histórica y reparación simbólica





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