El Gobierno rechaza con dureza la decisión de enviar a juicio a Begoña Gómez y le retira el pasaporte

El Ejecutivo acusa al juez Peinado de "persecución" y "despropósito" tras procesar a la mujer del presidente, y compara su decisión con la de otro magistrado que no retiró el pasaporte a Zapatero. La resolución incluye medidas cautelares y una polémica afirmación sobre la posible fuga con ayuda policial.

El caso de Begoña Gómez , esposa del presidente del Gobierno, ha dado un giro significativo tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviarla a juicio y retirarle el pasaporte, en una resolución conocida este sábado.

La instrucción del magistrado, que la procesa por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos, ha sido recibida con una contundente respuesta desde el Ejecutivo. Fuentes de la Moncloa han calificado la actuación de Peinado como una manifestación de "persecución, obsesión y desproporción", acusándole de llevar a cabo una instrucción "que carece de todo sentido jurídico" y que responde a "motivos políticos".

En su defensa, el Gobierno ha contrastado la medida cautelar de retirada de pasaporte con la reciente decisión del juez José Luis Calama, quien denegó idéntica solicitud para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a pesar de la petición de la Fiscalía Anticorrupción. Desde Moncloa han recuperado el auto de Calama, que subrayaba la "notoriedad pública" y el arraigo de Zapatero, así como la ausencia de indicios de riesgo de fuga, para argumentar que la retención del pasaporte supone una "restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad".

Esta comparación busca evidenciar, a ojos del Gobierno, un trato desigual y arbitrario por parte del juzgado de instrucción. Además, el auto del juez Peinado incluye una acusación que el Ejecutivo considera grave y desproporcionada: sugieren que Begoña Gómez podría fugarse con la aquiescencia de los agentes de la Policía Nacional encargados de su seguridad.

El texto judicial señala que esos agentes "en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga". Para la Moncloa, este extremo constituye "solo otro ejemplo del despropósito al que asistimos", pues entiende que se está criminalizando de forma gratuita a los profesionales de la seguridad que cumplen con su deber.

Junto a la medida de retirada del pasaporte, Peinado ha acordado la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado, todas ellas cautelares que el Gobierno rechaza frontalmente. El enfrentamiento entre el poder judicial y el Ejecutivo se acrecienta en un contexto de alta tensión política, donde la instrucción de este caso avanza a ritmo frenético.

La decisión de abrir juicio con jurado popular contra Begoña Gómez supone la elevación de las actuaciones a la fase de juicio oral, un hito que la parte recurrirá sin duda.

Mientras, en el plano informativo general, se registran otras noticias destacadas como la comparecencia de la fiscal jefe, Teresa Peramato, en el Senado tras las revelaciones sobre reuniones de la exfiscal general del Estado, Lucrecia Camacho, con ex altos cargos de la Fiscalía; la llegada de la primera ola de calor del verano, con avisos de la Aemet por temperaturas que superarán los 40 grados en varias zonas; y la mención a otros asuntos como el tratamiento de "pertenencias" de un investigado en un sótano de la sede del PSOE, o declaraciones del expresidente Zapatero ante el juez sobre posibles colaboraciones de sus hijas.

Todos estos elementos conforman un panorama informativo diverso, aunque la actualidad política-judicial centra la mayor atención por su impacto institucional





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