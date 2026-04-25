El ministro Félix Bolaños rechaza la idea de que España pueda ser expulsada de la OTAN, calificando al país como un socio fiable y reafirmando su compromiso con la legalidad internacional y los derechos humanos. También responde a las críticas de Santiago Abascal y denuncia los acuerdos entre PP y Vox.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños , ha abordado hoy la reciente controversia generada por la filtración de documentos clasificados del Pentágono que sugerían, de manera hipotética, una posible revisión de la membresía de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte ( OTAN ).

En una comparecencia ante los medios en Barcelona, el ministro ha descartado rotundamente cualquier inquietud al respecto, enfatizando la solidez de la posición de España dentro de la Alianza. Bolaños ha insistido en que España es percibida y actúa como un socio plenamente confiable, cumpliendo escrupulosamente con todos los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN.

Sin embargo, también ha subrayado la importancia de que España mantenga un criterio propio y una autonomía en la formulación de su política exterior, basada en principios fundamentales que guían su actuación en el escenario internacional. Estos principios, según el ministro, son la defensa irrestricta de la legalidad internacional, la promoción y protección de los derechos humanos, y el firme apoyo al multilateralismo como herramienta esencial para la resolución de conflictos y la construcción de un orden mundial más justo y equitativo.

Bolaños ha sido enfático al afirmar que España no se alinea con aquellos que defienden la ley del más fuerte, sino que se mantiene fiel a sus valores y principios, lo que le permite prever con confianza su continuidad como miembro activo y comprometido de la OTAN. La declaración del ministro busca disipar cualquier duda o especulación que pudiera surgir a raíz de las filtraciones, reafirmando el compromiso de España con la seguridad colectiva y la defensa de los valores democráticos.

En el ámbito de la política nacional, el ministro Bolaños ha respondido a las críticas vertidas por el líder del partido Vox, Santiago Abascal. Bolaños ha calificado estas críticas como algo habitual, proveniente de la extrema derecha, y ha expresado incluso un cierto orgullo por la intensidad con la que son dirigidas.

Ha señalado que recibir ataques de este sector político es, en cierto modo, una señal de que el Gobierno está actuando en la dirección correcta y defendiendo los intereses de la mayoría de la sociedad española. Más allá de la respuesta directa a Abascal, el ministro ha lanzado una crítica contundente a los acuerdos alcanzados entre el Partido Popular y Vox, describiéndolos como un intento de retornar a una España anacrónica, caracterizada por políticas discriminatorias, la exacerbación de tensiones territoriales y el cuestionamiento de compromisos internacionales cruciales, como el Pacto Verde Europeo.

Bolaños ha argumentado que estos acuerdos representan un retroceso en la modernización del país y una amenaza para los avances sociales y ambientales logrados en los últimos años. Ha denunciado que las políticas impulsadas por esta coalición podrían generar desigualdades, fomentar la confrontación entre diferentes regiones de España y poner en riesgo la sostenibilidad del planeta.

El ministro ha concluido esta parte de su intervención expresando su vergüenza por estos pactos, citando las advertencias de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, que han alertado sobre el potencial impacto negativo de estas políticas en la protección de los derechos fundamentales. La crítica de Bolaños se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para denunciar lo que considera un peligroso giro hacia la derecha en la política española.

La situación planteada por las filtraciones del Pentágono, aunque calificada como infundada por el Gobierno español, ha generado un debate público sobre el papel de España en la OTAN y su alineamiento con las políticas de la Alianza. El ministro Bolaños ha aprovechado esta oportunidad para reiterar la importancia de una política exterior basada en principios sólidos y en la defensa de los intereses nacionales, sin renunciar a la cooperación internacional y al compromiso con los valores democráticos.

Ha enfatizado que España no es un país que se deja influenciar por presiones externas, sino que toma sus propias decisiones en función de sus convicciones y de su visión del mundo. La respuesta del ministro a las críticas de Abascal y su denuncia de los acuerdos entre el Partido Popular y Vox también reflejan la polarización política existente en España y la intensa confrontación entre diferentes modelos de país.

El Gobierno se presenta como defensor de una España moderna, inclusiva y comprometida con la sostenibilidad, mientras que la oposición, en particular Vox, aboga por un retorno a valores tradicionales y por una política más nacionalista y conservadora. La controversia generada por las filtraciones del Pentágono y las reacciones del Gobierno y la oposición han puesto de manifiesto la complejidad del panorama político español y la importancia de un debate público informado y constructivo sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el país en el siglo XXI.

El ministro ha instado a la ciudadanía a no dejarse llevar por rumores o especulaciones infundadas, y a confiar en la capacidad del Gobierno para defender los intereses de España en el ámbito internacional





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