El Gobierno Maquilla los Datos de Empleo: El Paro Real Supera los 3,8 Millones

Análisis crítico de los datos de empleo de marzo, revelando el uso de cifras engañosas y la precariedad laboral subyacente. Se denuncia el maquillaje estadístico y la distorsión de la realidad del paro.

“Veo un país siempre hambriento” (Pete Townshend). Rara vez se observa a un ministro de Economía desmentir la propaganda de su gobierno, pero eso es precisamente lo que ha ocurrido con los datos de paro de marzo. Pedro Sánchez, con una camiseta de la selección española con el número 22, se lanzó a las redes sociales y declaró en su cuenta de X: “Por primera vez, España alcanza los 22 millones de afiliados y afiliadas en la Seguridad Social”.

Todos los ministros se sumaron con un mensaje unísono: “22”. Sin embargo, la cifra es engañosa y, en varios aspectos, falsea la realidad. No se trata de 22 millones de afiliados, sino de afiliaciones, y la diferencia es sustancial. España registra un récord de pluriempleo, con más de 870.000 personas, y existen miles de afiliaciones con remuneraciones mínimas. El dato de afiliación se infla con individuos que desempeñan dos o tres empleos, así como con contratos mal remunerados. Cuanto más pluriempleo existe, mayor es el número de afiliaciones contabilizadas. Es un hecho preocupante. Esta situación explica por qué la tasa de actividad en España permanece estancada en el 58,9% desde hace años. El propio Ministerio de Seguridad Social explica en su cuadro metodológico: “El número de afiliados no se corresponde necesariamente con el de trabajadores, sino que se trata de relaciones laborales o situaciones que generan obligación de estar afiliado; es decir, una misma persona se contabiliza en las estadísticas tantas veces como situaciones de afiliación tenga, ya sea porque tiene varias relaciones laborales en un mismo régimen o porque las tenga en varios”. Adicionalmente, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha visto obligado a corregir la cifra de 22 millones utilizada por el gobierno, señalando que es una cifra desestacionalizada y, por tanto, no la afiliación media que se suele analizar. La afiliación media de marzo de 2026 fue de 21.882.147 en la Seguridad Social. El gobierno habla de “más de 22 millones” en la serie desestacionalizada (22.010.532), pero el dato medio mensual observado se sitúa en 21,88 millones de afiliaciones. Una parte significativa de esos 21,88 millones corresponde al pluriempleo (segundas o terceras altas de una misma persona), que la propia Seguridad Social estima en cerca de 872.000 personas. Además, las estadísticas incluyen altas sin remuneración, lo cual implica que el número de afiliaciones no se corresponde con el de personas efectivamente empleadas ni con los puestos de trabajo a jornada completa equivalentes. El sector público juega un papel importante. En el aumento de la afiliación interanual, hay 91.318 nuevos empleos públicos, lo cual acentúa la tendencia de “dopar” los datos de empleo con puestos en el sector público financiados con más deuda. La precariedad de estas cifras se evidencia en la destrucción de 141.710 empleos el último día de marzo. El dato final del 31 de marzo fue de 21.860.555 afiliaciones. Los datos de paro de marzo, con una disminución de 22.934 personas, muestran una mejora respecto a marzo de 2025, cuando el desempleo cayó en 13.311 personas. Sin embargo, es el cuarto peor dato mensual en un mes de marzo en los últimos doce años. La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en 524.000 en términos interanuales. Para lograr este incremento, se firmaron 15.759.864 contratos, lo que equivale a un promedio de 30 contratos por afiliación al año. Esto es una clara señal de precariedad laboral. La realidad del paro es diametralmente opuesta a la imagen que vende el gobierno. El paro efectivo supera los 3,8 millones de personas. El número de personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas alcanza los 3.892.314 en marzo. Esta cifra incluye 10.239 personas en ERTE y los fijos discontinuos inactivos, que a finales de febrero superaban las 860.000 personas. La evidencia de los datos de paro de marzo es que la situación no ha cambiado y que el maquillaje estadístico sigue siendo la estrategia gubernamental. La realidad es clara: el paro efectivo está por encima de los 3,8 millones de personas y apenas ha mejorado desde 2019. La afiliación está inflada por el empleo público, el pluriempleo y los contratos con remuneraciones mínimas. La tasa de actividad se mantiene estancada en el 58,9%, lo que indica que no hay un récord de empleo real. España continúa liderando el índice de miseria de la Unión Europea y tiene una de las tasas de holgura laboral más altas de la UE. Sánchez ha dilapidado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y deja un paro y una afiliación maquillados, además de una precariedad laboral encubierta





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Paro Empleo Afiliación Pluriempleo Precariedad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Gobierno de Cantabria pide repatriar a otros diez menores extranjeros llegados desde Ceuta y CanariasEl Ejecutivo autonómico del Partido Popular mantiene su política de recurrir todas las llegadas de niños migrantes a la comunidad

Read more »

ElDiario.es: Actualiza tus datos de pago y últimas noticias sobre Irán e IsraelElDiario.es solicita a sus suscriptores que actualicen sus datos de pago para renovar la suscripción. Adicionalmente, se informa sobre la presunta eliminación de un alto mando iraní por parte del ejército israelí.

Read more »

El empleo se dispara en marzo: España registra cifras récord de afiliación a la Seguridad SocialLa Semana Santa impulsa el empleo en España, alcanzando 21,88 millones de afiliados a la Seguridad Social y reduciendo el desempleo al nivel más bajo desde 2008. El Gobierno celebra las buenas noticias, a pesar de las preocupaciones por la guerra en Irán y las dificultades económicas de las familias.

Read more »

Carlos Cuerpo asegura que 'hay un compromiso del presidente del Gobierno en presentar los Presupuestos'El ministro de Economía afirma que la presentación de los PGE debe hacerse 'con todas las garantías'

Read more »

Jóvenes graduados luchan por conseguir empleo y pasantías en un mercado laboral en desaceleraciónLa dificultad de los recién graduados para encontrar empleo y pasantías se agrava por la desaceleración del mercado laboral y la alta competencia. El artículo explora los desafíos que enfrentan los jóvenes profesionales, las consecuencias para las empresas y los efectos a largo plazo en las carreras.

Read more »

IA, geolocalización y datos biométricos: los focos de conflicto laboralA finales del año pasado la inteligencia artificial (IA) había sido el factor decisivo para que una empresa española perdiera actividad y sufriera pérdidas económicas...

Read more »