El Gobierno lanza un plan de 1.620 millones para mejorar 5.000 km de carreteras hasta 2031

El ministro de Transportes, Óscar Puente, presenta un plan extraordinario para la mejora de los firmes de la red de carreteras estatales, con el objetivo de reparar 5.000 kilómetros y prevenir el deterioro. La primera fase, de 2027 a 2031, contará con 1.629 millones de euros y busca revitalizar el sector de la construcción y mejorar la seguridad vial.

En medio de un acalorado debate sobre la urgencia de la conservación y el mantenimiento de la extensa red ferroviaria nacional, que se ha visto intensificado tras el reciente accidente ocurrido en Adamuz, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha desvelado hoy en el prestigioso Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid un ambicioso plan extraordinario. Este plan, con un horizonte temporal hasta 2031, se centrará en la mejora integral de 5.000 kilómetros de firmes de carreteras españolas, contando con una asignación presupuestaria de 1.620 millones de euros.

Es importante destacar que este impulso inversor se materializa en un contexto donde el Gobierno, a pesar de no contar con unos Presupuestos Generales del Estado plenamente consolidados, ya destina anualmente alrededor de 900 millones de euros a la conservación vial.

Con esta inyección de recursos adicionales, el departamento dirigido por Óscar Puente busca dar respuesta a una demanda persistente y reiterada por parte del sector de la construcción y, lo que es más crucial, por parte de los usuarios de la red.

Las cifras son alarmantes: más de 1.000 fallecimientos se registran anualmente en nuestras carreteras, y en una proporción significativa de estos trágicos sucesos, el deterioro avanzado de las infraestructuras ha sido un factor determinante.

El ministro ha sido contundente al afirmar la necesidad imperiosa: La gran necesidad de la red es el mantenimiento, subrayó Óscar Puente, enfatizando la prioridad de esta iniciativa.

El titular de Transportes presentó el Plan Extraordinario para la mejora de los firmes de la Red de Carreteras del Estado, que tiene como meta principal la reparación de más de 5.000 kilómetros de vías estatales.

La primera fase de este plan se desplegará estratégicamente entre los años 2027 y 2031, con una inversión inicial de 1.629 millones de euros.

Esta iniciativa no es un mero complemento a los programas de conservación ya existentes, sino que representa un cambio de enfoque, fortaleciendo la vertiente preventiva del mantenimiento de las carreteras.

El objetivo es claro: evitar el progresivo deterioro que las infraestructuras sufren día a día debido al uso intensivo y a las inclemencias del tiempo, un deterioro que, de no ser atendido, desemboca irremediablemente en actuaciones de mayor calado y coste con el paso de los años.

La Dirección General de Carreteras ha realizado un exhaustivo análisis de la red, identificando aproximadamente 5.000 kilómetros que presentan un estado de conservación que requiere una intervención prioritaria, ya que se consideran los tramos con mayor deterioro y, por ende, con un impacto más significativo en la seguridad y eficiencia del servicio que prestan.

Estos tramos prioritarios serán objeto de reparación en la primera fase del plan, que como se mencionó, se ejecutará entre 2027 y 2031. Para esta fase inicial, se han movilizado ya 1.629 millones de euros, y la licitación de los proyectos comenzará a finales de este mismo año 2026.

El Ministerio de Transportes está comprometido a potenciar los recursos técnicos y humanos adscritos a la Dirección General de Carreteras, tanto en sus sedes centrales como en sus delegaciones periféricas.

Asimismo, se prevé la estrecha colaboración con empresas del sector, ingenierías especializadas y otros actores fundamentales del ámbito de la obra pública, asegurando así un enfoque integral y la optimización de los recursos.

Las proyecciones económicas del plan son igualmente destacables. Se estima que esta inversión generará un impacto directo en la economía y el empleo, contribuyendo al Producto Interior Bruto (PIB) en más de 1.200 millones de euros y creando cerca de 18.500 nuevos puestos de trabajo directos e indirectos.

Adicionalmente, se prevé que el plan represente una fuente considerable de ingresos fiscales, con más de 400 millones de euros que se destinarán a las arcas públicas.

El ministro Puente reiteró la importancia económica de esta medida: Invertir en conservación no solo es necesario. Es rentable, sentenció, subrayando la visión estratégica y el beneficio a largo plazo que persigue esta política de infraestructuras





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