El Gobierno lanza el Comité de Inversiones Estratégicas para controlar y agilizar grandes proyectos de inversión

El Ejecutivo español pondrá en marcha un nuevo organismo para supervisar y priorizar proyectos de inversión considerados estratégicos, otorgándoles beneficios fiscales y acceso preferente a ayudas públicas, aunque con condiciones y supervisión constante.

El Gobierno español pondrá en marcha en los próximos días el Comité de Inversiones Estratégicas, un organismo que, según sus bases normativas, quedará adscrito a la Oficina de Asuntos Económicos y G-20 de la Presidencia del Gobierno.

Este comité, que dependerá directamente de Manuel de la Rocha, principal asesor de Pedro Sánchez en temas empresariales y económicos, tendrá como objetivo supervisar y controlar los grandes proyectos de inversión en el país. Aunque participarán todos los ministerios, una parte significativa del poder de decisión recaerá en De la Rocha, lo que permitirá a Moncloa decidir qué proyectos tendrán tratamiento privilegiado por su 'interés estratégico'.

Estos proyectos seleccionados accederán a una vía rápida de tramitación, a una mejor coordinación con las diferentes administraciones, a ayudas públicas y eventuales exenciones fiscales. Sin embargo, el comité impondrá condiciones a las empresas para que mantengan su condición de proyecto estratégico, supervisando su ejecución y pudiendo revocar dicho estatus si no cumplen con lo prometido. Esto implica un control total de estos proyectos en todo momento de su desarrollo.

El Comité de Inversiones Estratégicas fue anunciado hace más de un año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su creación se formalizó en noviembre con una orden ministerial. Además, se recuperó en el decreto del 21 de marzo para contener los efectos de la guerra de Irán.

Aunque el comité aún no está en pleno funcionamiento, la semana pasada terminó su proceso de consulta pública y en los próximos días debería publicarse su versión definitiva tras pasar por el Consejo de Estado y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. El Gobierno ha vendido este comité como una herramienta para agilizar la tramitación y potenciar grandes proyectos de inversión, funcionando como una ventanilla única para inversores nacionales y extranjeros.

Según el Ejecutivo, busca simplificar la burocracia y asegurar la ejecución de proyectos clave para la economía. En la práctica, el comité decidirá qué proyectos de inversión pueden ser considerados estratégicos, otorgándoles un 'sello de calidad' que les permitirá tener una 'vía rápida' en la tramitación, mayor coordinación entre administraciones, acceso preferente a ayudas, beneficios fiscales y un mejor trato por parte del Gobierno central, autonomías y ayuntamientos.

Además, impondrá compromisos y obligaciones para estos proyectos, monitorizará su ejecución, informará sobre posibles incumplimientos e incluso podrá proponer la revocación de la condición de proyecto estratégico, con la pérdida de todos los beneficios otorgados. El objetivo es priorizar proyectos con mayor impacto económico, social y ambiental, evitando la saturación y la especulación.

Sin embargo, algunos ven en este comité un interés de premiar a ciertas empresas o frenar proyectos de quienes no se alineen con los objetivos de Moncloa. El texto fundacional del comité indica que serán proyectos estratégicos 'todas aquellas iniciativas de naturaleza empresarial o de colaboración público-privada de proyectos de inversión o reinversión en España para la mejora de las capacidades tecnológicas, científicas o productivas', siempre que concurran 'razones de interés público, social y económico para el conjunto del país'





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