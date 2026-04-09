El Gobierno Incrementa la Recaudación: Aumentos en la Renta y Cotizaciones de Autónomos

El Gobierno implementa medidas que incrementarán la recaudación de impuestos en 2026, incluyendo un aumento en la declaración de la Renta y en las cotizaciones de los autónomos societarios, a pesar de las afirmaciones contrarias. Estas acciones han generado controversia y preocupación en varios sectores.

A pesar de las declaraciones gubernamentales que niegan una política de voracidad recaudatoria, los recientes movimientos y proyecciones apuntan en la dirección contraria. El Ejecutivo tiene previsto ingresar una suma adicional de más de 5.200 millones de euros solo en 2026, proveniente de la declaración de la Renta de este año y el reciente aumento en las cotizaciones de los autónomos , especialmente los societarios. La Agencia Tributaria (AEAT) anticipa una recaudación neta de 11.

357 millones de euros en la campaña de la Renta, que ya está en marcha, representando un incremento del 60% en comparación con lo recaudado en 2025, es decir, 4.268 millones de euros más. Este incremento se atribuye a las transacciones de compraventa de vivienda y valores bursátiles realizadas por los ciudadanos en 2025, por las cuales deberán pagar impuestos durante la actual campaña. Además, los autónomos societarios y sus familiares deberán afrontar un aumento en sus contribuciones a la Seguridad Social en 2026. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirmó un incremento superior al 42% en la base mínima de cotización para autónomos societarios y colaboradores familiares, alcanzando los 1.424,4 euros mensuales, frente a los 1.000 euros de 2025. Esto resultará en un aumento de las cuotas a pagar a la Seguridad Social para el ejercicio de 2026, en contraste con el resto de los autónomos, cuyas cuotas se mantendrán congeladas este año.\Esta medida afectará a más de 400.000 familiares colaboradores y a los más de 800.000 autónomos societarios con ingresos cercanos a los 1.000 euros mensuales, según datos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Se estima que el Ejecutivo obtendrá hasta 1.000 millones de euros con esta medida, según fuentes del colectivo de trabajadores por cuenta propia. El Ministerio, liderado por Elma Saiz, no tiene intención de retroceder. Argumentan que el incremento fue acordado en la reforma del sistema de cotización del RETA de 2022, con la participación de asociaciones de autónomos, la patronal y los sindicatos, estableciendo que la base de cotización para autónomos societarios, familiares colaboradores y aquellos sin rendimientos declarados no podría ser inferior a la base mínima del Régimen General a partir de 2026. Aunque las asociaciones de autónomos han expresado sorpresa e indignación, la Seguridad Social no se ha puesto en contacto con ellas. No parece probable que el Consejo de Ministros apruebe un real decreto-ley para solucionar esta situación, como han solicitado. Los colectivos afectados están buscando apoyo en los grupos parlamentarios para abordar esta situación a través de legislación en curso. Fuentes cercanas a las negociaciones indican que PP, Junts y Vox se han comprometido a frenar el aumento de las cuotas. Los impuestos siguen batiendo récords en 2026, impulsados por el aumento salarial de los funcionarios, las pensiones y la tasa a la banca. España ha experimentado significativos incrementos recaudatorios en los últimos años. Solo en 2025, los ingresos por impuestos se elevaron por encima del 10%, no solo gracias a la mejora económica, el consumo o el mercado laboral.\En el IRPF, el tributo que más ha crecido, la progresividad en frío es un factor clave. La falta de adaptación y actualización de los tramos del Impuesto sobre la Renta ante la alta inflación de los últimos años ha tenido un impacto significativo. Según el Consejo de Economistas, la decisión del Gobierno de no deflactar este tributo le cuesta a cada contribuyente de rentas bajas y medias entre 250 y 350 euros anuales, que se destinan al IRPF sin mejorar su poder adquisitivo. Por otro lado, los ingresos de la Seguridad Social provenientes de las cotizaciones sociales de empresas y trabajadores aumentaron un 7% anual en 2025, alcanzando los 162.032 millones de euros. Los incrementos en las cotizaciones se repiten este año, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social y las pensiones de jubilación. El PP califica este escenario como un 'infierno fiscal', mientras que el Ministerio de Hacienda defiende que 'ningún dato avala tal afirmación'





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