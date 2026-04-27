El Gobierno destina 500 millones a descarbonizar sectores clave como cemento, química, aluminio y papel

Pedro Sánchez anuncia la asignación provisional de 500 millones de euros para proyectos de descarbonización en industrias como la cementera, química, del aluminio y del papel, beneficiando a empresas como Cemex, Molins y Alcoa. La inversión forma parte del PERTE de Descarbonización Industrial y busca impulsar la transición hacia modelos de producción más sostenibles.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado un anuncio significativo en el marco del Invest in Spain Summit, revelando la adjudicación provisional de 500 millones de euros destinados a impulsar proyectos de descarbonización en sectores industriales clave para la economía española.

Esta inversión estratégica se dirige a empresas pertenecientes a los sectores del cemento, la química, el aluminio y el papel, con el objetivo de acelerar su transición hacia modelos de producción más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Entre las compañías que se beneficiarán de esta inyección financiera se encuentran gigantes industriales como Cemex, Molins y Alcoa, lo que subraya el alcance y la importancia de esta iniciativa gubernamental.

El anuncio, que se materializó durante la inauguración del mencionado foro, fue anticipado hace apenas dos meses en el Congreso Nacional de Industria, demostrando el compromiso del Ejecutivo con la descarbonización industrial como una prioridad nacional. El Invest in Spain Summit, organizado por el Ministerio de Economía, celebra su segunda edición este año, tras la suspensión de la primera debido a circunstancias imprevistas, como un apagón eléctrico que afectó al país.

La resolución aprobada por el Gobierno contempla la asignación provisional de fondos a un total de 18 proyectos, con una inversión total que supera los 518 millones de euros, lo que evidencia la ambición y la magnitud de esta apuesta por la descarbonización. El sector cementero emerge como el principal beneficiario de esta ronda de financiación, acaparando una parte considerable del presupuesto total, concretamente 341 millones de euros.

Dentro de este sector, Cemex se posiciona como el receptor más importante de los fondos, con una asignación de 172 millones de euros, seguida de Molins, que recibirá 41 millones de euros. Estas inversiones permitirán a ambas compañías implementar tecnologías y procesos innovadores que reduzcan significativamente sus emisiones de carbono y mejoren su eficiencia energética.

La asignación de fondos al sector cementero refleja la importancia de abordar las emisiones generadas por esta industria, que tradicionalmente ha sido una fuente importante de gases de efecto invernadero. Además del cemento, otros sectores también recibirán un apoyo significativo. Alcoa, el reconocido productor de aluminio, se beneficiará de una inversión de 40 millones de euros, que le permitirá modernizar sus instalaciones y adoptar prácticas más sostenibles.

Unión Industrial Papelera ha sido adjudicataria de 31,8 millones de euros, lo que impulsará la transformación de la industria papelera hacia un modelo más circular y respetuoso con el medio ambiente. Evonic, una empresa destacada en el sector químico, recibirá 30 millones de euros, que se destinarán a la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales que contribuyan a la descarbonización de la industria química.

La distribución de los fondos entre diferentes sectores refleja la estrategia del Gobierno de abordar la descarbonización de manera integral, involucrando a todas las industrias relevantes y promoviendo la innovación en cada una de ellas. Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PERTE) de Descarbonización Industrial, un programa ambicioso que busca movilizar inversiones significativas para transformar la industria española en un modelo más sostenible y competitivo.

El PERTE de Descarbonización Industrial se alinea con los objetivos de la Unión Europea en materia de cambio climático y transición energética, y tiene como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria española en un porcentaje significativo en los próximos años. La adjudicación de estos 500 millones de euros representa un paso importante en la implementación de este plan, y se espera que tenga un impacto positivo en la economía española, generando empleo, impulsando la innovación y mejorando la competitividad de las empresas.

El Gobierno ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para lograr los objetivos de descarbonización, y ha reafirmado su compromiso de seguir apoyando a las empresas en su transición hacia modelos de producción más sostenibles. La inversión en descarbonización no solo es una necesidad ambiental, sino también una oportunidad económica, ya que puede generar nuevas industrias, crear empleos de alta calidad y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La actualización de esta información continuará a medida que se desarrollen los proyectos y se evalúen sus resultados. Se espera que esta inversión catalice una ola de innovación y transformación en la industria española, posicionándola como un líder en la transición hacia una economía más verde y sostenible.

El éxito de esta iniciativa dependerá de la capacidad de las empresas para implementar las tecnologías y procesos innovadores, y de la coordinación entre los diferentes actores involucrados, incluyendo el Gobierno, las empresas y los centros de investigación





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