El Gobierno desactiva las rebajas energéticas del plan anticrisis y mantiene las ayudas a los carburantes

El Ejecutivo da por finalizada la rebaja del IVA para la luz y el gas a partir del 1 de junio, mientras prolonga las bonificaciones para los combustibles de transporte por una inflación still elevada. Se inicia una fase de evaluación y consultas para definir medidas posteriores al 30 de junio.

El Gobierno de España ha iniciado este lunes el proceso de desactivación del plan anticrisis que se implementó para mitigar los efectos económicos del conflicto en Oriente Medio.

Esta medida implica la finalización de la rebaja del IVA aplicada a la electricidad y al gas natural, así como a productos como briquetas, pellets y leña, que a partir del 1 de junio recuperarán el tipo general del 21%. Asimismo, concluirá la suspensión del impuesto especial de electricidad, que formaba parte de un paquete de medidas aprobado el 20 de marzo y diseñado inicialmente para mantenerse vigente hasta el 30 de junio.

El Ejecutivo contemplaba la posibilidad de desactivar algunas de estas medidas de manera anticipada si los precios de los suministros se modulaban durante el mes de abril, condición que finalmente se ha dado para los componentes energéticos mencionados, pero no para los carburantes. Respecto a los combustibles para transporte, las bonificaciones se mantendrán intactas, ya que su inflación en abril superó ampliamente el umbral del 15% que el Gobierno había establecido como criterio para su retirada.

Los datos muestran que los combustibles líquidos experimentaron una subida del 51,7% y el gasóleo del 28,2%, lo que justifica la prolongación de la reducción del IVA al tipo reducido del 10% y de los tipos fiscales reducidos en el impuesto de hidrocarburos. Otras medidas que también llegaban a su fin incluyen la suspensión del impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, las ayudas extraordinarias para agricultores y transportistas, y los descuentos adicionales del bono social eléctrico.

El Gobierno ha señalado que ahora debe evaluar el impacto real de las políticas adoptadas y comenzar a calibrar qué tipo de políticas de apoyo serán necesarias una vez transcurrida la fecha límite del 30 de junio. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han reclamado en este contexto una revisión semestral del salario mínimo interprofesional (SMI) para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores frente a la escalada de precios derivada del conflicto geopolítico.

Desde el Ejecutivo se ha defendido que el plan anticrisis está cumpliendo su objetivo de contener la inflación y se ha anunciado que en las próximas semanas se celebrarán reuniones con agentes sociales y representantes de sectores económicos para decidir la continuidad o posible adaptación de las medidas que se extinguen. Aunque el índice de precios de consumo (IPC) se ha moderado en los últimos meses, situándose en un 3,2% en mayo, instituciones como la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) han revisado al alza sus previsiones de inflación para el cierre de 2024, esperando ahora una media del 3,4%.

El panel de Funcas de mayo también refleja una revisión alcista de las proyecciones para 2026, incrementándose medio punto porcentual en todos los escenarios respecto a las estimaciones de marzo. En su escenario más adverso, que considera un precio del petróleo en 115 dólares, la inflación media de 2026 podría alcanzar el 4%.

Además, la fundación advierte que el impacto completo de la subida de los fertilizantes, provocada por el conflicto, tardará aproximadamente seis meses en trasladarse a los precios finales que pagan los consumidores, por lo que se anticipan presiones inflacionarias a partir del verano y durante el otoño. En resumen, el Gobierno comienza a retirar gradualmente las medidas de emergencia energética, mantiene las ayudas a los carburantes debido a su alta inflación, y pone en marcha un proceso de evaluación y diálogo social para definir nuevas políticas de apoyo en un contexto de incertidumbre inflacionaria persistente





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Plan Anticrisis IVA Energía Inflación Carburantes Gobierno España

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El Gobierno pregunta a Feijóo por las 'filtraciones' previas a los procedimientos judiciales: 'No parecen casualidades'El ministro de Hacienda, Arcadi España, inaugura un edificio de oficinas de Tragsa, este viernes en Paterna

Read more »

El crecimiento “dopado” de la economía no justifica ignorar la corrupción generalizada“Why don’t we steal away, I know it ain’t right” Robbie Dupree.La prensa internacional ya describe al Gobierno de Pedro Sánchez como un Ejecutivo...

Read more »

El Gobierno sugiere una teoría de conspiración para desestabilizar al EjecutivoEl ministro de Transportes, Óscar Puente, y otros miembros del PSOE, como Salvador Illa y Óscar López, sostienen que existe una campaña "nada democrática" para derribar al Gobierno, señalando coincidencias judiciales que no consideran casuales. La teoría genera divisiones dentro del partido y provoca críticas de socios de Gobierno, que piden transparencia y ejemplaridad, mientras Puente acusa a los medios de promover la desestabilización.

Read more »

La rebaja del IVA del plan anticrisis por la guerra en Irán finaliza este lunesEl plan anticrisis por la guerra en Irán finaliza este lunes, lo que significa que el IVA de la electricidad y el del gas natural, briquetas, pellets y leña volverá al 21%. La inflación en abril se moderó al 3,2%, pero varias instituciones han revisado al alza sus previsiones de inflación para este año.

Read more »