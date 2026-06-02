El presidente de EE.UU. Donald Trump no se ha comprometido públicamente a tomar ninguna medida sobre el controvertido fondo de dinero, y una fuente familiarizada con las discusiones indicó que el Gobierno solo suspendería las labores para impulsar el fondo, pero no abandonará esos planes por completo.

El Gobierno de Trump considera abandonar el fondo de US$ 1.800 millones contra la "instrumentalización", aunque se desconoce la duración de ese plan. El presidente de EE.

UU. Donald Trump no se ha comprometido públicamente a tomar ninguna medida sobre el controvertido fondo de dinero, y una fuente familiarizada con las discusiones indicó que el Gobierno solo suspendería las labores para impulsar el fondo, pero no abandonará esos planes por completo.

El plan de dar marcha atrás con el fondo se produjo después de que Trump mantuviera una larga reunión con el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en la que el fondo "antiinstrumentalización" estuvo entre los temas que ambos discutieron. Los líderes republicanos han estado luchando para aprobar financiamiento adicional para la aplicación de las leyes migratorias, y el lunes, incluso el líder de la mayoría del Senado, John Thune, pidió al Gobierno que "lo cierre ellos mismos", en referencia al fondo.

Los esfuerzos continuos para sacar adelante esa legislación de gasto casi con certeza implicarán más intentos de eliminar de forma permanente el fondo contra la "instrumentalización". El senador republicano Rick Scott, de Florida, confirmó a los periodistas el lunes por la noche que un funcionario de la Casa Blanca le dijo que el fondo sería "eliminado". No dijo con quién habló ni si la decisión de dejar de impulsar el fondo era temporal o permanente.

"He hablado con la Casa Blanca. Lo que me dijeron es que lo están eliminando", dijo Scott.

No obstante, otros senadores republicanos no estaban convencidos.

"Si el Gobierno ha cambiado su posición sobre el fondo contra la instrumentalización, debería decirlo de manera definitiva, definitiva", dijo el senador John Kennedy, de Louisiana. "Pero solo decir: 'Vamos a acatar la orden judicial', quiero decir, no puedo hablar por mis colegas, pero hablando personalmente, aquí no están hablando con el hermanito de Bambi. Decir que van a seguir una orden judicial no me dice nada. Tienen que seguir la orden judicial".

La jueza federal fijó una audiencia para el 12 de junio para escuchar argumentos sobre si debería emitir una pausa más prolongada. Hasta entonces, le prohibió al Departamento de Justicia asignar dinero para crear el fondo, considerar cualquier reclamación o distribuir dinero a los solicitantes. Se desconoce si el Gobierno de Trump seguirá luchando por el fondo en esa audiencia.

El controvertido fondo fue creado para resolver una demanda sin precedentes que Trump presentó contra el IRS por la divulgación no autorizada de sus declaraciones de impuestos hace años. Pero desde su anuncio, el fondo ha enfrentado semanas de rechazo implacable por parte del propio partido del presidente, tanto en público como en privado, y algunos dicen que es esencialmente un fondo discrecional para pagar a los aliados de Trump.

Al principio, altos funcionarios del Departamento de Justicia insistieron en que no cambiarían los detalles del fondo a pesar de la reacción en contra dentro del Partido Republicano, dijeron fuentes a CNN. Pero los republicanos del Congreso se han mantenido furiosos, y algunos aliados han alentado al presidente a desecharlo por completo. Y la pausa de la jueza de Virginia no fue el único revés judicial para el fondo.

Un segundo juez en Florida que supervisó la demanda inicial de Trump contra el IRS ordenó al presidente y a otros que respondieran a acusaciones de que actuó de manera colusoria con los abogados del Departamento de Justicia que representaban al IRS para llegar a un acuerdo extrajudicial; en otras palabras, que engañó al tribunal. Hannah Rabinowitz, Lauren Fox y Ellis Kim, de CNN, contribuyeron a este informe





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