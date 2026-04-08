El Gobierno de Sánchez busca blindar el derecho al aborto en la Constitución: un pulso político con el PP

El Gobierno de España impulsa una reforma constitucional para proteger el derecho al aborto, enfrentándose a la resistencia del PP. La iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros, requiere el apoyo de la oposición para salir adelante, lo que genera un debate político sobre los derechos de las mujeres y el futuro del aborto en España.

El Gobierno de Pedro Sánchez intensifica sus esfuerzos en uno de los temas centrales de su agenda política : la protección constitucional del derecho al aborto. El Consejo de Ministros aprobó la reforma el martes y la remitió al Congreso de los Diputados, marcando así el inicio de un proceso legislativo crucial.

Para que la modificación del artículo 43 de la Constitución Española sea aprobada, se requiere una mayoría cualificada de tres quintos en ambas cámaras, lo que equivale a 210 votos favorables en el Congreso. Esta exigencia hace indispensable el apoyo del Partido Popular (PP) o de Vox, una combinación que, según las alianzas actuales, es la única viable para el Gobierno de coalición formado por el PSOE y Sumar. Sin embargo, la perspectiva de que el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, respalde esta reforma parece remota, ya que el partido se ha mostrado en contra de la iniciativa desde que fue planteada por primera vez. Fuentes del PP han reiterado su negativa, acusando al Gobierno de presentar medidas en el Consejo de Ministros sabiendo que no serán aprobadas en las Cortes Generales, y tachándolas de actos propagandísticos sin el respaldo parlamentario necesario. En la cúpula del PP, se asegura que no votarán a favor bajo ningún concepto, sugiriendo que la verdadera intención del Gobierno es desviar la atención de otros asuntos polémicos. El Gobierno tiene como objetivo que la iniciativa llegue al Senado en un plazo aproximado de un mes, buscando que el debate parlamentario coincida con la campaña electoral en Andalucía. El Ejecutivo solicitará la tramitación parlamentaria por la vía de urgencia, con la esperanza de que los plazos se resuelvan en tan solo 15 días, con la intención de que se apruebe en el Pleno. Antes de la votación final, se procederá a su admisión a trámite, proceso que solo necesita más votos a favor que en contra, lo que aumenta las posibilidades de avance de la propuesta. Después, se derivará a la Comisión Constitucional del Congreso, donde se podrán introducir enmiendas. El Gobierno parece buscar retratar al PP, asociándolo con las posturas de Vox. Fuentes gubernamentales instan al PP a posicionarse a favor de los derechos de las mujeres, mencionando la oportunidad de liderar en este ámbito. \La ministra de Igualdad, Ana Redondo, envió indirectas al PP durante la rueda de prensa del martes, reconociendo la complejidad del proceso parlamentario pero destacando la capacidad de acuerdo del Gobierno. Recordó que en Francia, incluso la ultraderechista Marine Le Pen votó a favor de una reforma similar. Redondo enfatizó que el PP, como partido de gobierno, no puede ignorar a la mayoría de la sociedad y debe considerar a quién debe su lealtad, haciendo hincapié en la defensa de los derechos de las mujeres. Fuentes de Moncloa afirman que España es un país feminista, respaldado por un apoyo social transversal y mayoritario al aborto. Citando encuestas recientes, señalan que siete de cada diez españoles apoyan la ley de plazos de 2010 y una amplia mayoría estaría a favor de incluir el aborto en la Constitución. Desde el Gobierno, se comprometen a trabajar incansablemente para lograr la aprobación de la reforma, que convertiría a España en uno de los primeros países en constitucionalizar el derecho al aborto. El equipo de Sánchez destaca que Francia incluyó este derecho en su Constitución en 2024, y Luxemburgo lo hará en 2026. A pesar de ello, el Gobierno reconoce que el PP ha obstaculizado el acceso efectivo a este derecho, incluso presentando un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Plazos, que fue rechazado en 2023. El entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, intentó impulsar una reforma restrictiva que fue retirada tras protestas sociales, resultando en su dimisión. \El objetivo primordial del Gobierno de Sánchez es asegurar que el acceso al aborto no dependa de la ideología del gobierno de turno, dado que este derecho está en la mira de fuerzas internacionales reaccionarias y amenazado por el auge de la extrema derecha. Los socialistas advierten sobre los peligros que enfrentan los derechos adquiridos, especialmente bajo la presión de figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso y Vox. La estrategia del gobierno se centra en la firme defensa de los derechos de las mujeres, buscando consolidar el apoyo social y parlamentario necesario para blindar constitucionalmente el derecho al aborto, asegurando así su protección a largo plazo y la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos. La reforma propuesta refleja un compromiso profundo con los valores feministas y la garantía de la igualdad de género en España





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