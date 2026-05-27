El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su postura de respaldo a Zapatero

El equipo jurídico del expresidente solicitó formalmente retrasar la citación del 2 de junio, a la que se aferraba el Gobierno con la esperanza de que las respuestas de Zapatero ayudaran a sofocar parte del incendio político.

El Gobierno de Pedro Sánchez mantiene su postura de respaldo a José Luis Rodríguez Zapatero , aunque el retraso de su comparecencia como imputado en la Audiencia Nacional ha provocado una situación de incertidumbre.

El equipo jurídico del expresidente solicitó formalmente retrasar la citación del 2 de junio, a la que se aferraba el Gobierno con la esperanza de que las respuestas de Zapatero ayudaran a sofocar parte del incendio político. Ahora, tendrán que esperar al menos hasta el 17 de junio para que Zapatero contribuya a aclarar las graves acusaciones de corrupción que le atribuyen la policía y el juez Calama.

La Moncloa contiene la respiración a la espera de las explicaciones de Zapatero y ante el aluvión de informaciones sobre sus negocios privados, e incluso su vida familiar, procedentes del sumario del caso y de los informes de la UDEF. El equipo jurídico del expresidente solicitó formalmente retrasar la citación del 2 de junio, a la que se aferraba el Gobierno con la esperanza de que las respuestas de Zapatero ayudaran a sofocar parte del incendio político.

Ahora, tendrán que esperar al menos hasta el 17 de junio para que Zapatero contribuya a aclarar las graves acusaciones de corrupción que le atribuyen la policía y el juez Calama. El equipo jurídico del expresidente solicitó formalmente retrasar la citación del 2 de junio, a la que se aferraba el Gobierno con la esperanza de que las respuestas de Zapatero ayudaran a sofocar parte del incendio político.

Ahora, tendrán que esperar al menos hasta el 17 de junio para que Zapatero contribuya a aclarar las graves acusaciones de corrupción que le atribuyen la policía y el juez Calama. El equipo jurídico del expresidente solicitó formalmente retrasar la citación del 2 de junio, a la que se aferraba el Gobierno con la esperanza de que las respuestas de Zapatero ayudaran a sofocar parte del incendio político.

Ahora, tendrán que esperar al menos hasta el 17 de junio para que Zapatero contribuya a aclarar las graves acusaciones de corrupción que le atribuyen la policía y el juez Calama





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