El Gobierno de Navarra continúa financiando campamentos en euskera organizados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, pese a que han sido prohibidos en Álava por denuncias de conductas inapropiadas. La Diputación de Álava ha vetado estos campamentos durante tres años, tras sancionar a los organizadores por incumplimiento grave de la normativa y recibir denuncias de padres sobre monitores que se duchaban desnudos con menores.

El Gobierno de Navarra continúa financiando campamentos en euskera pese a denuncias de conductas inapropiadas. La Diputación de Álava ha vetado estos campamentos durante tres años tras sancionar a los organizadores por incumplimiento grave de la normativa y recibir denuncias de padres sobre monitores que se duchaban desnudos con menores.

En Navarra, los campamentos continúan en municipios como Goñi y Abáigar y siguen recibiendo ayudas públicas, a pesar de que la Ertzaintza investiga al menos 20 denuncias por delitos contra la libertad sexual en estos entornos. Las subvenciones, gestionadas a través de Euskarabidea y entidades locales, permiten a las familias recuperar parte del coste de los campamentos, con una financiación anual que supera los 30.000 euros.

El Gobierno de Navarra mantiene y financia los campamentos en euskera organizados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, pese a que han sido prohibidos en Álava por denuncias de conductas inapropiadas. La Diputación de Álava ha vetado estos campamentos durante tres años, tras sancionar a los organizadores por incumplimiento grave de la normativa y recibir denuncias de padres sobre monitores que se duchaban desnudos con menores.

En Navarra, los campamentos continúan en municipios como Goñi y Abáigar y siguen recibiendo ayudas públicas, a pesar de que la Ertzaintza investiga al menos 20 denuncias por delitos contra la libertad sexual en estos entornos. Las subvenciones, gestionadas a través de Euskarabidea y entidades locales, permiten a las familias recuperar parte del coste de los campamentos, con una financiación anual que supera los 30.000 euros.

El Gobierno de Navarra mantiene y financia los campamentos en euskera organizados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, pese a que han sido prohibidos en Álava por denuncias de conductas inapropiadas. La Diputación de Álava ha vetado estos campamentos durante tres años, tras sancionar a los organizadores por incumplimiento grave de la normativa y recibir denuncias de padres sobre monitores que se duchaban desnudos con menores.

En Navarra, los campamentos continúan en municipios como Goñi y Abáigar y siguen recibiendo ayudas públicas, a pesar de que la Ertzaintza investiga al menos 20 denuncias por delitos contra la libertad sexual en estos entornos. Las subvenciones, gestionadas a través de Euskarabidea y entidades locales, permiten a las familias recuperar parte del coste de los campamentos, con una financiación anual que supera los 30.000 euros.

El Gobierno de Navarra mantiene y financia los campamentos en euskera organizados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, pese a que han sido prohibidos en Álava por denuncias de conductas inapropiadas. La Diputación de Álava ha vetado estos campamentos durante tres años, tras sancionar a los organizadores por incumplimiento grave de la normativa y recibir denuncias de padres sobre monitores que se duchaban desnudos con menores.

En Navarra, los campamentos continúan en municipios como Goñi y Abáigar y siguen recibiendo ayudas públicas, a pesar de que la Ertzaintza investiga al menos 20 denuncias por delitos contra la libertad sexual en estos entornos. Las subvenciones, gestionadas a través de Euskarabidea y entidades locales, permiten a las familias recuperar parte del coste de los campamentos, con una financiación anual que supera los 30.000 euros





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