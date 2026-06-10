El Gobierno de Navarra continúa financiando campamentos en euskera organizados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, pese a que han sido prohibidos en Álava por denuncias de conductas inapropiadas. La Diputación de Álava ha vetado estos campamentos durante tres años, tras sancionar a los organizadores por incumplimiento grave de la normativa y recibir denuncias de padres sobre monitores que se duchaban desnudos con menores.
El Gobierno de Navarra continúa financiando campamentos en euskera pese a denuncias de conductas inapropiadas. La Diputación de Álava ha vetado estos campamentos durante tres años tras sancionar a los organizadores por incumplimiento grave de la normativa y recibir denuncias de padres sobre monitores que se duchaban desnudos con menores.
En Navarra, los campamentos continúan en municipios como Goñi y Abáigar y siguen recibiendo ayudas públicas, a pesar de que la Ertzaintza investiga al menos 20 denuncias por delitos contra la libertad sexual en estos entornos. Las subvenciones, gestionadas a través de Euskarabidea y entidades locales, permiten a las familias recuperar parte del coste de los campamentos, con una financiación anual que supera los 30.000 euros.
El Gobierno de Navarra mantiene y financia los campamentos en euskera organizados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, pese a que han sido prohibidos en Álava por denuncias de conductas inapropiadas. La Diputación de Álava ha vetado estos campamentos durante tres años, tras sancionar a los organizadores por incumplimiento grave de la normativa y recibir denuncias de padres sobre monitores que se duchaban desnudos con menores.
En Navarra, los campamentos continúan en municipios como Goñi y Abáigar y siguen recibiendo ayudas públicas, a pesar de que la Ertzaintza investiga al menos 20 denuncias por delitos contra la libertad sexual en estos entornos. Las subvenciones, gestionadas a través de Euskarabidea y entidades locales, permiten a las familias recuperar parte del coste de los campamentos, con una financiación anual que supera los 30.000 euros.
El Gobierno de Navarra mantiene y financia los campamentos en euskera organizados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, pese a que han sido prohibidos en Álava por denuncias de conductas inapropiadas. La Diputación de Álava ha vetado estos campamentos durante tres años, tras sancionar a los organizadores por incumplimiento grave de la normativa y recibir denuncias de padres sobre monitores que se duchaban desnudos con menores.
En Navarra, los campamentos continúan en municipios como Goñi y Abáigar y siguen recibiendo ayudas públicas, a pesar de que la Ertzaintza investiga al menos 20 denuncias por delitos contra la libertad sexual en estos entornos. Las subvenciones, gestionadas a través de Euskarabidea y entidades locales, permiten a las familias recuperar parte del coste de los campamentos, con una financiación anual que supera los 30.000 euros.
El Gobierno de Navarra mantiene y financia los campamentos en euskera organizados por Sarrea Euskal Udaleku Elkartea, pese a que han sido prohibidos en Álava por denuncias de conductas inapropiadas. La Diputación de Álava ha vetado estos campamentos durante tres años, tras sancionar a los organizadores por incumplimiento grave de la normativa y recibir denuncias de padres sobre monitores que se duchaban desnudos con menores.
En Navarra, los campamentos continúan en municipios como Goñi y Abáigar y siguen recibiendo ayudas públicas, a pesar de que la Ertzaintza investiga al menos 20 denuncias por delitos contra la libertad sexual en estos entornos. Las subvenciones, gestionadas a través de Euskarabidea y entidades locales, permiten a las familias recuperar parte del coste de los campamentos, con una financiación anual que supera los 30.000 euros
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