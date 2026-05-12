El Gobierno de España impulsa una ley para limitar la privatización de la sanidad pública y priorizar la gestión directa

El Ejecutivo inicia el trámite parlamentario de una norma que busca restringir la gestión indirecta de hospitales públicos a casos excepcionales y reforzar la fiscalización de empresas como Quirón y Ribera Salud.

El Gobierno de España ha dado un paso decisivo hacia la reestructuración del sistema sanitario nacional mediante la presentación de un proyecto de ley que busca limitar drásticamente la gestión indirecta de los centros hospitalarios públicos.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra Elma Saiz enfatizó que el objetivo primordial es priorizar la gestión pública y directa, restringiendo la externalización de servicios sanitarios únicamente a situaciones calificadas como excepcionales. Esta medida representa un giro estratégico que pretende blindar el Sistema Nacional de Salud frente a la incursión de intereses privados, asegurando que la calidad asistencial y la equidad en el acceso sean los ejes vertebrales de la atención médica en todo el territorio nacional.

El Ejecutivo sostiene que este marco normativo permitirá recuperar el control sobre infraestructuras críticas que, en décadas pasadas, fueron cedidas a consorcios privados bajo modelos de concesión que hoy se consideran obsoletos o deficientes. La nueva normativa introduce mecanismos rigurosos de supervisión y control económico. Se establece que cualquier colaboración con el sector privado deberá someterse obligatoriamente a una evaluación previa realizada por comités técnicos independientes, quienes analizarán la viabilidad y la conveniencia de tales acuerdos.

Asimismo, el texto legal obliga a las entidades gestoras a publicar periódicamente indicadores detallados de salud y calidad de los servicios, eliminando la opacidad que a menudo rodea a los contratos de gestión privada. Un punto clave es la creación de mecanismos de asesoramiento a través de la Alta Inspección para aquellas comunidades autónomas que deseen iniciar procesos de reversión hacia la gestión pública.

Este proceso de retorno se llevará a cabo siempre que se garanticen la sostenibilidad financiera, la eficiencia operativa y el cumplimiento de estándares estrictos de accesibilidad y asequibilidad. Para fundamentar estas decisiones, el Gobierno se apoya en estudios internacionales, incluyendo un análisis exhaustivo de 38 países de la OCDE, el cual concluye que no existe evidencia científica que respalde la privatización en términos de eficiencia, demostrando que los sistemas públicos optimizan mejor los recursos disponibles.

Esta iniciativa ha generado una fuerte reacción en la Comunidad de Madrid, donde la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha acusado al Gobierno central de intentar azuzar el miedo y de promover una especie de revolución sanitaria que podría desestabilizar el sistema regional. La tensión aumenta considerando que Madrid cuenta con cinco hospitales de titularidad pública pero gestión privada, muchos de ellos concesionados al grupo Quirón, como la Fundación Jiménez Díaz o el Hospital Universitario Rey Juan Carlos, además del centro de Torrejón gestionado por Ribera Salud.

El conflicto se ha intensificado tras la filtración de audios vinculados a directivos de empresas sanitarias que sugerían aumentar las listas de espera para incrementar los beneficios económicos, lo que la ministra de Sanidad ha calificado como un uso inaceptable de la sanidad pública para el enriquecimiento personal. Mientras el Gobierno busca poner coto al ánimo de lucro en el sector salud, la administración madrileña sostiene que el modelo de colaboración público-privada es fundamental para hacer frente al envejecimiento demográfico y al crecimiento de la población.

Paralelamente a estas reformas legislativas, el Consejo de Ministros ha autorizado la distribución de 39 millones de euros destinados a diversas actuaciones sanitarias y ha impulsado un Real Decreto-ley para mejorar la protección de los pacientes polimedicados. Esta medida, que tendrá un impacto presupuestario estimado en más de 265 millones de euros, busca reducir las desigualdades sociales ajustando las aportaciones en función de la renta, asegurando así que ningún ciudadano interrumpa sus tratamientos por motivos económicos.

Por último, el Tribunal de Cuentas ha iniciado una investigación sobre presuntas irregularidades en los contratos suscritos entre el Gobierno de Madrid y los grupos Quirón y Ribera Salud. Esta fiscalización busca determinar si se han cumplido los términos contractuales y si el uso de los fondos públicos ha sido el adecuado, cerrando un cerco administrativo y judicial sobre la gestión privada de la salud en la capital española





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