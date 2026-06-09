El Gobierno de España impulsa la digitalización farmacéutica y el reconocimiento legal de las organizaciones de pacientes

El Consejo de Ministros aprueba la sustitución del cupón precinto por un identificador digital y una nueva ley para integrar a las organizaciones de pacientes en la gobernanza sanitaria.

El Gobierno de España, a través del Consejo de Ministros, ha dado un paso significativo hacia la modernización del Sistema Nacional de Salud mediante la aprobación de dos medidas fundamentales que buscan optimizar la gestión farmacéutica y fortalecer la democracia sanitaria.

Por un lado, se ha impulsado una reforma integral del Real Decreto 1345/2007, cuyo objetivo primordial es la actualización del Sistema Español de Verificación de Medicamentos. Esta medida no es simplemente un cambio administrativo, sino una transición tecnológica necesaria para adaptar la sanidad pública a las demandas del siglo veintiuno, facilitando que la información fluya de manera más segura y eficiente entre las distintas administraciones y entidades sanitarias.

Uno de los cambios más notables y tangibles para los profesionales del sector es la eliminación progresiva del denominado cupón precinto en los medicamentos financiados públicamente. Durante años, los farmacéuticos han tenido que realizar la tediosa tarea manual de recortar el precinto de los fármacos utilizando un cúter para luego pegarlo en una hoja y enviar dicho código a la Administración, proceso indispensable para obtener el reembolso del dinero correspondiente.

Ahora, este sistema arcaico será sustituido por un identificador único digital. Esta transición permitirá una trazabilidad mucho más precisa de los medicamentos, reduciendo drásticamente el riesgo de que fármacos falsificados ingresen en la cadena legal de suministro. La seguridad del paciente se ve así reforzada, ya que el identificador único garantiza que cada unidad dispensada sea auténtica y esté debidamente registrada desde su fabricación hasta su entrega final.

Además, la norma optimiza la función del Nodo SNSFarma, la infraestructura tecnológica encargada del intercambio de datos, mejorando la interoperabilidad entre los servicios de farmacia hospitalaria y otras entidades autorizadas. Paralelamente, el Ejecutivo ha aprobado la Ley de Organizaciones de Pacientes, una normativa que viene a llenar un vacío jurídico histórico en el sistema sanitario español.

Hasta el momento, la participación de los pacientes en la gobernanza de la salud se producía de manera informal y voluntaria, lo que limitaba su capacidad de incidencia real en las políticas públicas. Con este nuevo marco legal, se reconoce formalmente la singularidad de estas entidades, dotándolas de un estatus institucional que asegura su independencia y transparencia.

La ley establece que estas organizaciones, que deben operar sin ánimo de lucro y tener presencia en más de una comunidad autónoma, actúen como interlocutores legítimos ante la Administración General del Estado. Se les otorgan tres derechos fundamentales: el acceso a la información, la participación pública activa y el reconocimiento institucional.

Un hito clave es la modificación de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud para garantizar que ocho representantes de estas organizaciones formen parte permanente del Comité Consultivo del Sistema Nacional de Salud. En conclusión, estas reformas representan un cambio de paradigma en la gestión sanitaria en España.

Mientras que la digitalización de la verificación de medicamentos aporta eficiencia técnica y seguridad clínica, la Ley de Organizaciones de Pacientes aporta una dimensión ética y democrática, integrando la voz del usuario en el corazón de la toma de decisiones. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha subrayado que estas medidas no solo simplifican los procedimientos administrativos, sino que refuerzan la legitimidad y la confianza pública en el funcionamiento del sistema sanitario.

La convivencia temporal de los modelos de verificación asegurará una transición fluida hacia un modelo plenamente digital, consolidando un sistema de salud más transparente, moderno y, sobre todo, centrado en las necesidades reales de los ciudadanos y los profesionales que lo sostienen





Invertia / 🏆 13. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sistema Nacional De Salud Medicamentos Digitalización Pacientes Sanidad

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tensión máxima en el Gobierno con la Justicia: 'Hay jueces que lo que buscan es fabricar un titular'Las mañanas en que hay algún acto importante de Pedro Sánchez -en España o el extranjero- o una comparecencia, como, por ejemplo, las que se celebran tras el Consejo de...

Read more »

Los mejores puntos de España para ver el trío de eclipses inédito según el GobiernoEspaña se prepara para un fenómeno astronómico histórico: el trío de eclipses solares que podrán verse desde nuestro país entre 2026 y 2028. Se trata de una oportunidad única para millones de europeos.

Read more »

El Gobierno incluye la celebración de su 90 aniversario en el calendario laboral de 2027El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana incluir la conmemoración del 90 aniversario de la constitución del primer Gobierno vasco en el calendario laboral del año que...

Read more »

Sanidad avanza en un sistema que pasa del cúter a la digitalización para controlar los medicamentos en las farmaciasEl Consejo de Ministros aprueba un real decreto para actualizar la regulación del Sistema Español de Verificación de Medicamentos, que sustituirá progresivamente el cupón precinto por un sistema digital

Read more »