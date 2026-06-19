El Gobierno central paga 25 veces más a QuironPrevención que la Comunidad de Madrid

La Administración Central abonó 49,64 millones de euros a QuironPrevención entre 2022 y 2023, frente a los 1,97 millones pagados por Madrid.

El Gobierno central y sus organismos pagaron a QuironPrevención 25 veces más que la Comunidad de Madrid entre 2022 y 2023. En esos dos años, la Administración Central abonó 49,64 millones de euros a QuironPrevención, frente a los 1,97 millones pagados por Madrid.

QuironPrevención mantiene contratos con numerosos ministerios, empresas públicas y organismos estatales, además de otras comunidades y ayuntamientos. Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, facturó 4,4 millones a QuironPrevención entre 2021 y 2023, años que están siendo investigados por posibles delitos fiscales y corrupción. El montante por las facturas pagadas por la Administración Central y sus organismos dependientes sea veinticinco veces el de los contratos abonados por la Comunidad de Madrid.

Amador aumentó sus ingresos de QuirónPrevención al crecer el perímetro de la empresa antes de su relación con Ayuso. Es investigado y en los que se le acusa de haber aumentado su facturación con QuironPrevención gracias a su relación con la presidenta. Así se desprende de los datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. En ellos se constata cómo los ministerios de Interior, Asuntos Exteriores, Transportes, Defensa, Hacienda, Política Territorial o Transición Ecológica, entre otros, pagaron a QuironPrevención.

Si analizamos el primero de los ejercicios a los que ha accedido este diario, el de 2022, se puede comprobar cómo la compañía de prevención facturó un total de 24,77 millones de euros a los distintos organismos dependientes del Gobierno. 26 veces menos que todo el conjunto de la Administración Central. Un juez autoriza a la UCO investigar las cuentas de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, desde 2014. Algo similar ocurrió en el 2023.

Ese año el Gobierno y sus órganos dependientes abonaron 24,87 millones de euros a QuironPrevención. Contrasta con los 1,03 millones que pagó Madrid, 24 veces menos. Si se compara con el acumulado del resto de autonomías y ayuntamientos, la situación es la misma. En 2023 las 16 regiones que no son Madrid abonaron 15,07 millones al grupo sanitario.

En el caso de la Comunidad de Madrid, existen contratos con las consejerías de Presidencia, Justicia, Economía, Hacienda, Empleo o la Asamblea de Madrid. La elección de los ejercicios 2022 y 2023 no es casual. Son dos de los tres años -el otro es 2021 pero no se han logrado datos- en los que se acusa a González Amador de haber sido beneficiado por QuironPrevención a través de contratos por su relación con Díaz Ayuso.

Por labores de consultoría relacionada con las certificaciones necesarias por la compañía. Delitos contra el Estado en el impuesto de Sociedades. También se le investiga por un presunto delito de administración desleal, corrupción en los negocios y blanqueo de capitales en la compra de una empresa. Según las cifras, en 2024 se pagaron 28,5 millones mientras que en 2025 se abonaron 34,47 millones de euros.

Cifras que contrastan con los 985.219 euros que pagó Madrid en el primer año y los 1,02 millones del segundo. Un alza que viene motivada por la necesidad de la Administración Central de aplicar las nuevas condiciones laborales a las que se tiene que atener el empleo público. Las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre González Amador han puesto de relieve la dependencia de su negocio con QuironPrevención.

A través de la primera mutua que compró el grupo sanitario en 2014 al calor de la Ley de Mutuas. Tras ella, y en poco más de un año, el grupo hospitalario se hizo también con compañías que estuvieron operando por separado hasta 2017, momento en el que se produjo la fusión de todas ellas bajo la marca QuironPrevención. En las últimas horas se han vertido críticas a la actuación de González Amador, pero sobre todo a Isabel Díaz Ayuso.

Desde el Partido Popular este viernes mantenían la postura que han venido manteniendo en los últimos meses sobre este asunto. Es decir, la española TSK firma varios acuerdos internacionales en transición energética, digitalización y minería. Ecoener inicia una 'nueva fase de crecimiento' tras cerrar el ejercicio 2025 con ingresos de 85 millone





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