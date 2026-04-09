El Gobierno busca ocultar los precios de los medicamentos: una enmienda que genera controversia

El Ministerio de Sanidad, en una iniciativa liderada por PSOE-Sumar, pretende mantener en secreto los precios reales de los medicamentos financiados con fondos públicos, generando críticas por falta de transparencia y posible beneficio a la industria farmacéutica. La enmienda, incluida en una ley sobre discapacidad, elude el debate parlamentario y contradice los esfuerzos internacionales por la transparencia en los precios.

La coalición PSOE-Sumar, liderada por el Ministerio de Sanidad , busca establecer el secreto permanente sobre el precio real pagado por cada medicamento cubierto por el sistema sanitario público. Esta iniciativa, presentada a través de la enmienda 259, se introduce como disposición final en el Proyecto de Ley sobre Derechos de las personas con discapacidad, eludiendo así el debate en la Comisión de Sanidad del Congreso, que sería el foro adecuado para discutir estos temas.

Este método permite evitar el escrutinio público, aprovechando una ley con amplio respaldo social para ocultar la discusión necesaria. La enmienda convierte en confidencial 'los precios de adjudicación de los contratos de suministro de medicamentos que celebren las Administraciones Públicas'. En esencia, se busca que la ciudadanía desconozca cuánto se invierte en medicamentos con fondos públicos, asemejándolo a un secreto de Estado.\El Secretario de Estado de Sanidad, Sr. Padilla (de Sumar), argumenta esta medida invocando las políticas de Trump y la posibilidad de que la publicación de precios constituya 'una barrera al acceso de los medicamentos innovadores', sin proporcionar una explicación clara. Esta justificación, carente de detalles, sugiere una actitud paternalista, donde se considera que el conocimiento de ciertos datos sería perjudicial para la población. De aprobarse esta enmienda, se estaría favoreciendo la estrategia de la industria farmacéutica, lo cual contradice la postura adoptada por España en la 72 Asamblea de la OMS, donde se instó a los Estados miembros a divulgar los precios pagados por los gobiernos para facilitar precios más accesibles y mejorar el acceso a los medicamentos. La iniciativa del Gobierno, en lugar de promover la transparencia, parece encaminada a proteger los intereses de las farmacéuticas, socavando los esfuerzos internacionales por la transparencia y la asequibilidad de los fármacos.\Resulta especialmente llamativo que esta enmienda se presente en un momento en que el Tribunal Supremo está a punto de emitir una resolución que podría impulsar una mayor transparencia en la fijación de precios de los medicamentos. La decisión del Gobierno de retroceder hacia el secreto de Estado en un tema tan sensible y costoso como el de los medicamentos, particularmente por parte de un gobierno que se autodenomina 'progresista', genera sorpresa y desilusión. Esta acción representa un giro significativo en la política de transparencia, priorizando el secretismo sobre el acceso a la información pública, en un asunto crucial para la salud y el bienestar de los ciudadanos. La opacidad en la fijación de precios de los medicamentos tiene implicaciones directas en la eficiencia del gasto público y en la capacidad de los ciudadanos para evaluar la adecuación de las políticas sanitarias. La enmienda, de ser aprobada, consolidaría una tendencia hacia la falta de transparencia, dificultando la rendición de cuentas y permitiendo que intereses particulares, en este caso, la industria farmacéutica, influyan en las decisiones políticas





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