El Gobierno avanza con desalojos en viviendas de la Seguridad Social pese al anuncio de alquiler social

El Ministerio de Seguridad Social confirma que no paralizará los desahucios de inquilinos en viviendas de su propiedad, a pesar del plan de traspasarlas al alquiler social. Ariadna de la Rubia, una de las afectadas, recibió una carta que le exige devolver el piso el 1 de diciembre de 2025 tras finalizar su contrato.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha decidido pasar al alquiler social las viviendas de su propiedad, un parque inmobiliario que hasta ahora estaba siendo gestionado por la Tesorería General de la Seguridad Social .

Sin embargo, esta medida, anunciada el pasado 22 de mayo junto con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, no está exenta de controversia. Los actuales inquilinos, que llevan años residiendo en estos inmuebles, se enfrentan a procesos de desalojo inminentes, una situación que ha generado movilizaciones y críticas por parte de colectivos como el Sindicato de Inquilinas.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Ariadna de la Rubia, residente en un piso de 94 metros cuadrados en Madrid, que alquila desde 2006. Su contrato original, firmado bajo el programa de vivienda joven del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, venció en 2016 y entró en tácita reconducción, es decir, se prorrogaba automáticamente año tras año.

A pesar de ello, en abril de 2024, la Tesorería le comunicó la finalización del contrato, ofreciéndole la opción de compra por 435.956 euros, cantidad que Ariadna consideró inasumible. Tras negarse, recibió una carta del Ministerio el pasado octubre, notificándole que el alquiler quedaría extinguido el 30 de noviembre de 2025 y que debía devolver la vivienda el 1 de diciembre. En caso contrario, la Tesorería iniciaría acciones legales para recuperar la posesión.

El Ministerio de Seguridad Social justifica estas acciones argumentando que los contratos de alquiler llevaban años vencidos y sin posibilidad de prorrogarse, y recuerda que se ofreció a los inquilinos un derecho de adquisición preferente. Además, señala que la normativa que rige este patrimonio es la Ley General de la Seguridad Social, que impone requisitos distintos a la Ley de Vivienda. El artículo 104.3.c) de dicha ley faculta a la administración a ejercitar acciones posesorias para recuperar los inmuebles.

Esta postura contrasta con la promesa gubernamental de destinar estas viviendas al alquiler asequible a través de la empresa pública Casa 47, una medida que, según los afectados, no contempla a los inquilinos actuales. Otras doce familias de Madrid se encuentran en la misma situación, mientras Ariadna y su familia, que pagan 1.064 euros al mes (aproximadamente el 30% de sus ingresos), ven cómo su hogar se convierte en el centro de una polémica que enfrenta el derecho a la vivienda con la legalidad patrimonial





eldiarioes / 🏆 1. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vivienda Seguridad Social Desahucio Alquiler Social Inquilinos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rafael Bachiller, astrónomo: “España puede convertir este eclipse en un éxito científico, educativo, turístico y social”El próximo 12 de agosto, la Península Ibérica vivirá el primer eclipse solar en más de un siglo.

Read more »

Begoña Gómez ante el juez Peinado, en directo | La comparecencia de Begoña Gómez pone fin a la fase de instrucciónSegún fuentes jurídicas a laSexta, está previsto que las medidas de seguridad sean las mismas que en ocasiones anteriores, y la mujer del presidente del Gobierno ha solicitado de nuevo entrar por el garaje de los juzgados por seguridad.

Read more »

El Partido Popular cuestiona la campaña del Ministerio de Vivienda por presunta deslealtad institucionalLa oposición denuncia el uso de fondos públicos para una campaña publicitaria que responsabiliza a las comunidades autónomas del fracaso en la aplicación de la ley de vivienda.

Read more »

CEOE exige que la Seguridad Social asuma el coste total las bajas laborales ante la 'pandemia' de absentismoGaramendi reclama que el Gobierno abone la parte de las bajas que habitualmente asumen las empresas. Más información: Las cifras del absentismo: cada empresa se deja 721 euros al año por trabajador en ausencias sin justificar

Read more »